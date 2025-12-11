 Aller au contenu principal
BioNTech : Berenberg toujours à l'Achat relève sa cible de cours
information fournie par AOF 11/12/2025 à 14:00

(AOF) - Selon Berenberg, le cours de l’action BioNTech est "profondément sous-évalué". Le titre offre une exposition à certaines nouvelles modalités les plus prometteuses en oncologie, ainsi qu’aux revenus très profitables du vaccin contre la Covid-19 avec une exposition relativement limitée aux Etats-Unis, selon les analystes. Ils apprécient particulièrement les données très encourageantes récemment publiées pour les produits Gotistobart et Pumitamig dans le cancer du poumon et du sein.

Berenberg a confirmé sa recommandation à l'Achat sur l'action BioNTech, et a relevé sa cible de cours de 150 à 155 dollars.

BIONTECH SP ADR
95,6900 USD NASDAQ -0,17%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

