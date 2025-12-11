BioNTech : Berenberg toujours à l'Achat relève sa cible de cours

(AOF) - Selon Berenberg, le cours de l’action BioNTech est "profondément sous-évalué". Le titre offre une exposition à certaines nouvelles modalités les plus prometteuses en oncologie, ainsi qu’aux revenus très profitables du vaccin contre la Covid-19 avec une exposition relativement limitée aux Etats-Unis, selon les analystes. Ils apprécient particulièrement les données très encourageantes récemment publiées pour les produits Gotistobart et Pumitamig dans le cancer du poumon et du sein.

Berenberg a confirmé sa recommandation à l'Achat sur l'action BioNTech, et a relevé sa cible de cours de 150 à 155 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS