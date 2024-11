BioNTech abaisse ses perspectives d'activité pour 2024

(AOF) - BioNTech est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats du troisième trimestre. Le groupe pharmaceutique a pourtant abaissé ses perspectives : le chiffre d’affaires 2024 est désormais attendu dans le bas de la fourchette des prévisions, soit entre 2,5 et 3,1 milliards d'euros. Le bénéfice dilué par action a atteint 0,81 euro au troisième trimestre contre 0,66 euro il y a un an. Le groupe a cependant perdu 3,83 dollars par action sur neuf mois, contre un gain de 1,94 dollar il y a un an.

Au troisième trimestre, les revenus ont augmenté de 39% à 1,245 milliard de dollars.

