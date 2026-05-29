bioMérieux va créer une nouvelle unité de production en Isère

bioMérieux annonce un investissement stratégique de plus de 250 MEUR pour la création d'une unité de production de tests PCR de sa gamme BioFire à La Balme-les-Grottes, dans le département de l'Isère, ainsi que la création d'environ 400 emplois à terme, la mise en route de l'unité étant prévue pour 2030.

Selon le spécialiste du diagnostic in vitro, cette nouvelle unité de production répond aux enjeux de sécurisation des approvisionnements en tests diagnostiques essentiels sur le marché européen, tout en contribuant à la résilience des systèmes de santé face aux maladies infectieuses.

Les tests PCR syndromiques BioFire permettent d'identifier, en 15 à 60 minutes et à partir d'un seul prélèvement, les principales causes d'infections respiratoires, sanguines, gastro-intestinales ou méningées, jouant ainsi un rôle clé pour améliorer la rapidité et la pertinence des soins.

"Les tests syndromiques représentent près de 40% de notre chiffre d'affaires. Avec cette nouvelle unité de production, nous allons accompagner la croissance à long terme et renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement", explique le directeur général Pierre Boulud.

La production de l'usine de La Balme sera destinée principalement au marché européen et viendra compléter les capacités actuelles du site de Salt Lake City, aux États-Unis. Cette nouvelle unité de production permettra à bioMérieux de renforcer durablement ses capacités industrielles en France.