bioMérieux s'attend à une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5 % et 7 % en 2026
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 07:51

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 4 070 millions d'euros en 2025, en croissance de 6,2 % en données comparables par rapport aux 3 980 millions d'euros de l'exercice précédent. La croissance publiée s'est établie à 2,3 % sur l'exercice.

En 2025, le résultat opérationnel courant contributif a augmenté de 16 % à taux de change et périmètre constants pour atteindre 728 millions d'euros, soit 17,9 % du chiffre d'affaires, une amélioration de 100 points de base en données publiées par rapport à 2024.

La marge brute de l'exercice s'est élevée à 2 309 millions d'euros, soit 56,7 % du chiffre d'affaires, en hausse de 90 points de base en organique par rapport à 2024.

Le Groupe a réalisé un résultat opérationnel de 521 millions d'euros, en recul de 4 % à taux de change et périmètre courants, contre 589 millions d'euros en 2024.

Le résultat net part du Groupe atteint 398 millions d'euros, en baisse de 8 % en données publiées par rapport aux 432 millions d'euros de 2024. Le résultat net ajusté s'élève à 552 millions d'euros, en croissance organique de 17 % par rapport à 2024.

Le bénéfice net ajusté dilué par action s'établit à 4,64 EUR en 2025, contre 4,25 EUR en 2024, soit une progression de 9 % en données publiées.

En 2026, la croissance du chiffre d'affaires devrait être comprise entre 5 % et 7 % à taux de change et périmètre constants, portée par les quatre moteurs de croissance du plan stratégique GO 28.

Le résultat opérationnel courant contributif devrait progresser d'au moins 10 % en 2026 par rapport à 2025 à taux de change et périmètre constants.

