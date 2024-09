Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bioMérieux: relèvement des objectifs pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce relever ses objectifs 2024, anticipant désormais des ventes en croissance organique de 8 à 10% (6 à 8% initialement) et un ROCC (résultat opérationnel courant contributif) en hausse de 12 à 17% en comparable (contre au moins 10%).



Sur le premier semestre 2024, le spécialiste des diagnostics in vitro a réalisé un résultat net part du groupe en hausse de 33% à 215 millions d'euros, ainsi qu'un ROCC en croissance de 5% à 306 millions (+20% à périmètre et changes constants).



Au 30 juin, son chiffre d'affaires a atteint 1,9 milliard d'euros, en croissance de 7,4% en données publiées et de 9,9% en organique, 'portée par la forte performance des quatre moteurs de croissance du plan stratégique GO•28 et des panels respiratoires Biofire'.





Valeurs associées BIOMERIEUX 103,00 EUR Euronext Paris 0,00%