BioMérieux-Le CA au T3 dépasse les attentes, hausse du titre

(Actualisé avec cours de Bourse, commentaires d'analystes, détails et précisions)

par Coralie Lamarque et Margaux Perrin

BioMérieux BIOX.PA progresse en Bourse mardi après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, soutenu par les quatre moteurs de croissance du plan stratégique GO 28 du groupe français de biotechnologies.

Le chiffres d'affaires trimestriel affiche unecroissance organique de 8,1% sur un an, soutenue par une hausse de 13% des quatre moteurs de croissance du plan stratégique de bioMérieux : les panels BIOFIRE® non-respiratoires (+25%), les systèmes SPOTFIRE® (+20,5%), la microbiologie (+8,4%) et les applications Industrielles (+8,6%).

Les ventes dépassent ainsi les attentes des analystes, qui tablaient sur croissance organique de 5,9%, selon un consensus fourni par l'entreprise.

Dans une note TP Icap Midcap, l'analyste Sarah Thirion estime toutefois que le trimestre clos a bénéficié d'un effet de base "très favorable", après la décélération observée en 2025.

BioMérieux confirmepar ailleurs son objectif annuel de croissance organique des ventes comprise entre 3% et 5%.

Le groupe ajuste toutefois sa prévision de résultat opérationnel courant contributif (ROCC), porté par la reprise du dollar. L'effet de change est désormais attendu à environ -35 millions d’euros, contre une fourchette précédente comprise entre -40 et -50 millions d’euros.

À la Bourse de Paris, vers 09h30, l'action gagnait 3,98% à 94,00 euros et se hissait en tête du SBF 120 .SBF120 , qui perdait 0,34% au même moment.

Les analystes de JP Morgan soulignent dans une note que l'action a progressé de 16% le mois dernier, face à l'apaisement des craintes d'un abaissement des prévisions.

BioMérieux avait revu à la baisse fin juillet ses prévisions à moyen terme, en citant l'environnement géopolitique et macroéconomique.

Le groupe avait également abaissé ses perspectives annuelles en avril face à la dynamique du marché et à la performance du premier trimestre, tablant initialement sur une croissance organique des ventes comprise entre 5% et 7%.

L'action bioMérieux a perdu près de 15% de sa valeur depuis le début de l'année, repassant sous les 100 euros, un seuil au-dessus duquel elle s'était maintenue depuis 2023.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Margaux Perrin, édité par Augustin Turpin)