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Biomerieux-Le CA au S1 s'établit en hausse à €1,77 md
information fournie par Reuters01/09/2023 à 07:18

1er septembre (Reuters) - Biomerieux SA BIOX.PA :

* CHIFFRE D’AFFAIRES DE 1.770 MILLIONS D’EUROS AU 1ER SEMESTRE 2023, EN PROGRESSION DE 8,3% À PÉRIMÈTRE ET DEVISES CONSTANTS

* CROISSANCE ORGANIQUE DES VENTES AU 2ÈME TRIMESTRE DE 9,2%

* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT CONTRIBUTIF A ATTEINT 291 MILLIONS D’EUROS À MI-ANNÉE, EN BAISSE DE 1,5% À PÉRIMÈTRE ET DEVISES CONSTANTS PAR RAPPORT AU 1ER SEMESTRE 2022

* LA CROISSANCE PUBLIÉE AU S1 S’EST ÉTABLIE À 6,8%, AFFECTÉE PAR DES EFFETS DE CHANGE DÉFAVORABLES À HAUTEUR DE 25 MILLIONS D’EUROS

* DANS LE DOMAINE CLINIQUE, QUI REPRÉSENTE ENVIRON 84 % DES VENTES TOTALES CUMULÉES DU GROUPE, LE CHIFFRE D’AFFAIRES A PROGRESSÉ DE PLUS DE 9% AU 2ÈME TRIMESTRE À 724 MILLIONS D’EUROS

* LA SOCIÉTÉ A VERSÉ UN DIVIDENDE DE 100 MILLIONS D’EUROS AU COURS DU 1ER SEMESTRE 2023, CONTRE 101 MILLIONS EN 2022

* PERSPECTIVES: COMPTE TENU DES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2023, BIOMÉRIEUX CONFIRME SES OBJECTIFS DE VENTES ET DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT CONTRIBUTIF COMMUNIQUÉS EN MARS

* PERSPECTIVES: LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT CONTRIBUTIF DEVRAIT ÊTRE COMPRIS ENTRE 600 ET 630 MILLIONS D’EUROS, À TAUX DE CHANGE COURANTS

Texte original: shorturl.at/ySV24 Pour plus de détails, cliquez sur BIOX.PA

(Rédaction de Gdansk)

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