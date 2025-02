bioMérieux: lancement d'un test PCR pour l'alimentation information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 10:52









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce le lancement de GENE-UP TYPER, une solution de diagnostic PCR (réaction en chaîne par polymérase) en temps réel permettant d'analyser rapidement l'origine des contaminations dans l'industrie agroalimentaire.



'Cette solution automatisée de détection des agents pathogènes alimentaires, facile à utiliser, permet d'accélérer les prises de décision en fournissant des informations plus rapides sur l'identité des souches', explique le spécialiste du diagnostic in vitro.



GENE-UP TYPER LMO, le premier test de la gamme GENE-UP capable de caractériser l'origine d'une Listeria monocytogenes, est maintenant disponible dans le monde entier pour les industriels agroalimentaires.





