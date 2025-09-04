BioMérieux: des analystes restent à l'achat après la révision des prévisions 2025
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 14:48
Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires au 2ème trimestre à 946 ME (+1% et +6,1% à tcc) et un chiffre d'affaires au 1er semestre de 2044 ME (+7,5% et +9,4% à tcc.) pour un ROCc de 372 ME (+21,6%).
Le management ajuste sa guidance sur 2025 avec un CA à +6%/+7,5% (contre +7% auparavant), et un EBIT en progression de 12% à 18% (contre au moins +10% auparavant).
Oddo BHF estime que le chiffre d'affaires du 2ème trimestre ressort sous les attentes du consensus (974,1 MEe) en ralentissement par rapport à au 1er trimestre (+12,7% à tcc.).
Toutes les zones sont en hausse, sauf l'Asie qui était déjà fébrile au 1er trimestre, à cause de la Chine (Chine : 5% du CA /Asie hors Chine : +15%)
L'analyste souligne également que le FCF atteint 170 ME (contre 50 ME fin 1er semestre 2024), ce qui constitue une belle performance (et révèle le potentiel de BIM), et la dette nette ressort à 126 ME au 30 juin (contre 41 ME à fin 2024).
'Le consensus Visible Alpha s'attend à un CA 2025 de 4 240 MEURe, soit +6,5%e, et un ROC de 717 MEURe (+6,5%e). De notre côté, nous tablons sur un ROC de 730 MEURe (+8,4%e). Le consensus pourrait réviser en hausse ses estimations de résultat de l'ordre de 3 à 5%e' indique Oddo BHF.
'En première approche, nous pensons que le consensus devrait positivement recevoir ces chiffres notamment parce que depuis des années, le consensus attend une meilleure transformation de la croissance en cash et profit, c'est chose faite ce matin. De même, la guidance de 20% de MOP à horizon 2028 devient plus crédible' rajoute le bureau d'analyse en conclusion.
Stifel souligne que bioMérieux a publié des résultats semestriels 2025 inférieurs de 1,3 % au consensus CC, bien que la croissance cFX ait été conforme aux prévisions et que le cEBIT ait dépassé d'environ 9 %.
Suite à cette annonce de résultats, Stifel confirme son conseil à l'achat et laisse son objectif de cours inchangé à 125 E.
L'analyste indique également dans son étude que les prévisions ont été revues à la baisse pour le chiffre d'affaires (de >7 % à 6,0 %-7,5 %), mais revues à la hausse pour le cEBIT (de >10 % à 12 %-18 % de croissance de cEBIT), ce qui, de manière peut-être surprenante, conduit à une révision à la hausse de nos estimations du cEBIT.
'À notre avis, ce trimestre, bien que mitigé en termes de tendances, pourrait être meilleur que prévu dans le contexte du récent recul du cours de l'action' indique le bureau d'analyse..
'Nous pensons que les principales interrogations pour ce trimestre concernent les facteurs précis à l'origine de la révision à la baisse des prévisions, les tendances de la demande pour les produits moléculaires à l'approche de la saison respiratoire et, plus particulièrement, le ralentissement de la demande pour Spotfire' rajoute Stifel en conclusion.
Valeurs associées
|113,6000 EUR
|Euronext Paris
|-3,65%
Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 04/09/2025 à 14:48:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Valence: sept personnes en garde à vue dans une possible affaire d'enlèvement lié aux cryptomonnaies
Sept personnes sont en garde à vue jeudi dans l'enquête sur l'enlèvement et la séquestration, vraisemblablement en lien avec les cryptomonnaies, d'un jeune Suisse, libéré dimanche à Valence lors d'une opération de la gendarmerie, a-t-on appris de source proche ... Lire la suite
-
"Cet après-midi, le but, c'est de sortir des propositions communes. (...) Tous les partenaires de gauche sont invités", affirme la cheffe des Verts Marine Tondelier à quelques heures d'une réunion pour préparer "l'après-Bayrou".
-
Reçu à Matignon jeudi, le PS s'est placé un peu plus au centre des discussions pour l'après-Bayrou, encouragé par les assurances de Laurent Wauquiez de ne pas censurer d'emblée un gouvernement socialiste. Renouvelant son offre de "discuter" sur la "base de travail" ... Lire la suite
-
Deux plateaux chinois et un vase classés "trésors nationaux" dérobés en pleine nuit: le musée national Adrien Dubouché de Limoges, qui possède une riche collection de porcelaine, a subi un préjudice de plusieurs millions d'euros dans la nuit de mercredi à jeudi. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer