Biomérieux: Croissance organique de 15,7% au terme du premier semestre

PARIS, 9 juillet (Reuters) - Biomerieux SA BIOX.PA , dans une préannonce sa performance commerciale au 2e trimestre: * FAIT ÉTAT D'UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE 15,7 % À TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS AU TERME DU PREMIER SEMESTRE - * AU 30 JUIN, LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE BIOMÉRIEUX A ATTEINT 1.476 MILLIONS D'EUROS CONTRE 1.275 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER SEMESTRE 2019 * LES EFFETS NÉGATIFS DE LA CRISE SANITAIRE SE SONT RENFORCÉS AU COURS DU 2E TRIMESTRE * LES OBJECTIFS 2020 RESTENT SUSPENDUS COMPTE TENU DU MANQUE DE VISIBILITÉ SUR L'ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE * LE DÉTAIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU 2E TRIMESTRE AINSI QUE LES RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE SERONT PUBLIÉS LE 2 SEPTEMBRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur BIOX.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris +0.90%