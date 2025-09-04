BioMérieux ajuste sa fourchette de prévision de ventes 2025 avec le marché chinois

(Actualisé avec détails)

BioMérieux BIOX.PA a ajusté jeudi ses prévisions annuelles 2025 à la fois pour les ventes et le résultat opérationnel courant contributif (ROCC), citant à la fois un recul du marché chinois et l’amélioration de son levier opérationnel.

Le groupe vise désormais une croissance organique des ventes 2025 comprise entre 6% et 7,5% à taux de change et périmètre constants, contre "au moins 7%" initialement, tandis que le ROCC est attendu en croissance de 12% à 18% à données comparables, contre "au moins 10%" précédemment.

Le spécialiste des solutions de diagnostic a fait état d'un chiffre d'affaires de 2,04 milliards d’euros au premier semestre, soit une croissance organique de 9,4%. Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 2,07 milliards d'euros, selon un consensus fourni par la société.

Le ROCC du premier semestre 2025 s'élève à 372 millions d'euros, soit une hausse de 24% à données comparables par rapport au premier semestre 2024.

