Biomerieux affiche une croissance organique de 15,7% au S1, ne communique pas de nouveaux objectifs

PARIS, 2 septembre (Reuters) - Biomerieux SA BIOX.PA , qui publiait mercredi ses résultats pour le premier semestre 2020, affiche: * UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DE 15,7% A 1.476 MILLIONS D'EUROS * COMPTE TENU DES INCERTITUDES LIÉES À L'ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE EN COURS, BIOMÉRIEUX JUGE PRÉFÉRABLE DE NE PAS COMMUNIQUER DE NOUVEAUX OBJECTIFS ANNUELS * BIOMERIEUX ESTIME NÉANMOINS QUE L'IMPACT FAVORABLE SUR LES RÉSULTATS FINANCIERS DEVRAIT SE POURSUIVRE AU SECOND SEMESTRE * L'ENDETTEMENT NET S'ÉTABLIT À 192 MILLIONS D'EUROS, CONTRE 317 MILLIONS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2019 * LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE S'EST ÉTABLI À 173 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 23% PAR RAPPORT AUX 141 MILLIONS D'EUROS ENREGISTRÉS AU COURS DE LA MÊME PÉRIODE EN 2019 * BIOMERIEUX AFFICHE UN FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 144,5 MILLIONS D'EUROS CONTRE 55,1 AU S1 2019 * BIOMERIEUX VERSERA UN DIVIDENDE DE 22 MILLIONS D'EUROS AU COURS DU 2E SEMESTRE ALORS QUE LE DIVIDENDE AVAIT ÉTÉ PAYÉ AU PREMIER SEMESTRE EN 2019 "Malgré les effets négatifs de la pandémie sur certaines gammes, et tenant compte des conditions sanitaires et économiques, bioMérieux devrait réaliser en 2020 une performance remarquable mais qui ne peut être extrapolée en l'état", commente Alexandre Mérieux, président directeur général du groupe spécialisé dans le diagnostic. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur BIOX.PA (Bureau de Paris)

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris +1.20%