Biomea Fusion plonge à la suite d'une offre d'actions et de bons de souscription d'actions d'une valeur de 25 millions de dollars

7 octobre - ** Les actions de Biomea Fusion BMEA.O en baisse de 25,8 % à 1,98 $ en pré-marché après l'annonce d'une augmentation de capital ** La société BMEA, basée à San Carlos, en Californie, a annoncé mardi le prix d'environ 12,2 millions d'actions, y compris les bons de souscription d'actions et les bons de souscription préfinancés, pour un produit brut de 25 millions de dollars ** Le prix d'offre combiné des actions et des bons de souscription de 2,05 $ représente une décote de 23,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** La société prévoit d'utiliser le produit net pour financer la phase IIb du développement de l'icovamenib dans le diabète de type 2 et le développement de son candidat agoniste du récepteur GLP-1 de nouvelle génération, à petite molécule orale, BMF-650, dans l'obésité et le diabète, selon le prospectus

** Lundi, après la clôture des marchés, BMEA a déclaré que l'icovamenib a montré un contrôle soutenu de la glycémie dans une étude de phase intermédiaire d'un an et pourrait bénéficier aux personnes qui ne répondent pas aux thérapies GLP-1 telles que NOVOb.CO Ozempic de Novo Nordisk ** Avec environ 59,5 millions d'actions en circulation, BMEA avait une capitalisation boursière d'environ 160 millions de dollars à la clôture de lundi ** Jefferies est l'unique teneur de livre pour l'offre ** Les actions de BMEA ont augmenté de 24% le lundi, ce qui les a fait baisser de 31% depuis le début de l'année

** 6 des 7 analystes couvrant BMEA considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat" et 1 comme un "maintien"; l'objectif de cours médian est de 7 $, selon les données de LSEG