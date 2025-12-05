Biomea Fusion monte grâce à un médicament prometteur contre le diabète

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Biomea Fusion BMEA.O augmentent de 3,4 % à 1,23 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que son médicament expérimental, l'icovamenib, a aidé des patients atteints de diabète de type 2 sévère à maintenir un meilleur contrôle de leur glycémie neuf mois après le traitement

** L'étude a été présentée au Congrès mondial sur la résistance à l'insuline à Los Angeles, selon la société

** BMEA indique que le médicament vise à restaurer les cellules productrices d'insuline; il a été testé chez des adultes ayant échoué à jusqu'à trois thérapies standard ** Aucun effet secondaire grave n'a été signalé; d'autres essais sont prévus avec des utilisateurs de GLP-1 dans le courant de l'année, selon l'entreprise ** A la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 69% depuis le début de l'année