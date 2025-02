Biomasse: le britannique Drax voit ses subventions réduites de moitié

L'énergéticien Drax, dont l'énergie produite à l'aide de biomasse fait polémique au Royaume-Uni, verra les subventions qu'il reçoit du gouvernement britannique réduites de moitié à partir de 2027 - toujours trop, selon plusieurs ONG écologistes, qui rejettent le caractère durable de cette technologie.

Un nouvel accord avec l'entreprise "réduira de moitié le montant" des subventions, et s'accompagnera de conditions: "Drax devra utiliser 100% de biomasse provenant de sources durables, contre 70% auparavant", sous peine de sanctions, a indiqué le gouvernement britannique dans une déclaration transmise à l'AFP.

Le gouvernement estime que cela permettra "d'économiser 170 millions de livres (204 millions d'euros) en subventions chaque année", et que Drax jouera à l'avenir "un rôle beaucoup plus limité" dans le système énergétique, selon une déclaration écrite au Parlement.

Drax, qui reçoit des subventions destinées à encourager la production d'électricité de sources renouvelables au Royaume-Uni, affirme que les copeaux de bois brûlés dans sa centrale sont durables.

Elle assure notamment que le CO2 absorbé par les arbres lorsqu'ils poussent compense le gaz émis lors de la combustion. Le groupe prévoit aussi d'ajouter une technologie de capture du carbone après combustion dans sa centrale.

Selon une étude publiée l'an dernier par le centre de réflexion Ember, Drax est cependant le plus gros émetteur de CO2 au Royaume-Uni.

Si "cette décision représente un recul significatif du soutien du gouvernement à Drax", il est "décevant que le plus grand émetteur de carbone du Royaume-Uni reçoive encore de l'argent public", a réagi Clare Oxborrow, une militante de Friends of the Earth.

"Nous disposons de sources d'énergie propres et bon marché, et nous ne devrions plus être obligés de parier sur des projets de ce type", a complété Doug Parr, de Greenpeace.

De son côté, Drax a salué le nouvel accord malgré la diminution des subventions, assurant que sa centrale, "joue un rôle essentiel dans la sécurité énergétique du Royaume-Uni (...) avec suffisamment d'énergie fiable pour 5 millions de foyers", selon son directeur général Will Gardiner.

En vertu de cet accord "Drax peut intervenir pour augmenter la production lorsqu'il n'y a pas assez d'électricité", notamment éolienne ou solaire, "ce qui permet d'éviter de devoir brûler plus de gaz ou d'importer de l'électricité d'Europe", a-t-il fait valoir dans un communiqué.

Drax avait été épinglé l'an dernier par le gendarme britannique de l'énergie Ofgem pour avoir communiqué des données imprécises dans une enquête sur ses promesses environnementales. Il avait accepté de payer 25 millions de livres (30 millions d'euros) à un fond de réparation.