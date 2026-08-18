BioMarin en hausse après avoir conclu un accord pour racheter un développeur de médicaments dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 490 millions de dollars

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18 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique BioMarin Pharmaceutical BMRN.O progresse de 1,8 % à 67,8 dollars

** La société annonce avoir conclu un accord en vue d’acquérir Alesta Therapeutics, une société privée spécialisée dans le développement de médicaments, afin d’accéder à l’ALE1, un traitement expérimental contre l’hypophosphatasie, une maladie génétique rare

** BioMarin versera 275 millions de dollars d’avance et jusqu’à 215 millions de dollars supplémentaires en fonction de certains jalons liés au développement et à la réglementation

** Alesta procédera à la scission de tous ses actifs non liés à l’ALE1 avant la finalisation de la transaction

** BioMarin prévoit de financer l’acquisition à l’aide de sa trésorerie disponible

** Hors paiement initial, la transaction devrait avoir un effet légèrement dilutif sur les résultats financiers de BioMarin en 2026

** BioMarin prévoit que l'acquisition sera finalisée au cours du trimestre en cours

** Compte tenu des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 13,1 % depuis le début de l'année