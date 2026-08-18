 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BioMarin en hausse après avoir conclu un accord pour racheter un développeur de médicaments dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 490 millions de dollars
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 16:17
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique BioMarin Pharmaceutical BMRN.O progresse de 1,8 % à 67,8 dollars

** La société annonce avoir conclu un accord en vue d’acquérir Alesta Therapeutics, une société privée spécialisée dans le développement de médicaments, afin d’accéder à l’ALE1, un traitement expérimental contre l’hypophosphatasie, une maladie génétique rare

** BioMarin versera 275 millions de dollars d’avance et jusqu’à 215 millions de dollars supplémentaires en fonction de certains jalons liés au développement et à la réglementation

** Alesta procédera à la scission de tous ses actifs non liés à l’ALE1 avant la finalisation de la transaction

** BioMarin prévoit de financer l’acquisition à l’aide de sa trésorerie disponible

** Hors paiement initial, la transaction devrait avoir un effet légèrement dilutif sur les résultats financiers de BioMarin en 2026

** BioMarin prévoit que l'acquisition sera finalisée au cours du trimestre en cours

** Compte tenu des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 13,1 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BIOMARIN PHARM
66,9900 USD NASDAQ +0,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,53 +0,22%
CAC 40
8 509,36 -0,82%
Or
4 342,01 +0,17%
BIOPHYTIS
0,1318 +38,74%
TOTALENERGIES
76,9 +1,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank