BioInvent International soutenu par Stifel

(Zonebourse.com) - BioInvent International AB est entouré à la Bourse de Stockholm ( 0,91%, à 25,02 couronnes suédoises) après la publication de nouvelles données cliniques encourageantes.

La société a présenté les principales données d'efficacité, de sécurité et de mécanisme d'action issues d'une étude de phase 1/2 en cours. Elle évalue le BI-1206 en association avec le Rituximab et Calquence chez des patients atteints de lymphomes non hodgkiniens en rechute ou réfractaire.

La combinaison de ces trois produits a présenté un taux de réponse globale et un profil de sécurité conforme aux références cliniques actuelles. Le taux de réponse objective s'est élevé à 83% dans la population totale évaluable avec notamment 11 réponses complètes et 8 réponses partielles. Dans le sous-groupe des patients atteints de lymphome folliculaire, le taux de réponse objective a été de 81% et le taux de réponse complète de 44%.

Tous les autres patients ont présenté une maladie stable comme meilleure réponse, portant le taux de contrôle de la maladie à 100%. Des événements indésirables graves n'ont été observés que chez 4 patients (14%) et un seul a interrompu le traitement.

Pour Martin Welschof, directeur général de BioInvent : "ces données présentées à l'EHA renforcent notre conviction que BI-1206 a le potentiel de modifier significativement le paysage thérapeutique des patients atteints de lymphome folliculaire en rechute ou réfractaire".

Stifel donne son avis

Pour Stifel, cette trithérapie BI-1206 continue de sembler hautement compétitive, associant une forte efficacité à un profil de tolérance différencié, notamment par l'absence de syndrome de relargage des cytokines et de neurotoxicité, ainsi que par un faible taux d'arrêt du traitement.

Les analystes sont à acheter avec une cible de cours de 90 couronnes suédoises.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.