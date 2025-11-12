Biohaven s'effondre après la fixation du prix d'une offre d'actions de 175 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions de la société biopharmaceutique Biohaven BHVN.N ont baissé de 9,3 % avant la cloche, à 7,73 $, après la fixation du prix de son offre d'actions de 175 millions de dollars ** BHVN, basée à New Haven, Connecticut, vend mercredi matin ~23,3 millions d'actions à 7,50 $, soit 12 % de moins que la dernière clôture

** La société prévoit d'utiliser le produit net de la vente à des fins générales

** JP Morgan, Goldman Sachs, Leerink, TD Cowen et Cantor Fitzgerald sont les teneurs de livre

** La société a ~105,8 millions d'actions en circulation

** Les actions de BHVN ont augmenté de 9,4 % mardi, réduisant la perte depuis le début de l'année à 77 % ** Le 5 novembre, les actions ont plongé de 40% à 8,34 $ après que la FDA américaine a refusé d'approuver troriluzole, son médicament expérimental pour l'ataxie spinocérébelleuse (SCA), une maladie cérébrale rare

** 14 des 18 analystes considèrent BHVN comme un "fort achat" ou un "achat", le reste le considère comme un "maintien"; le PT médian de 27 $ est en baisse par rapport à 49,50 $ il y a un mois, selon les données de LSEG