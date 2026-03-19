Les actions et les obligations japonaises chutent en raison du choc pétrolier ; les commentaires de la BOJ sont au centre de l'attention

Evolution de l'indice Nikkei. (crédit photo : Adobe Stock )

par Junko Fujita

Les actions et les obligations japonaises ont chuté jeudi et le yen est resté fragile, les investisseurs évaluant l'impact économique du conflit prolongé au Moyen-Orient.

Les actions ont étendu leurs pertes pour clôturer en baisse après la décision attendue de la Banque du Japon de maintenir son taux directeur inchangé, alors que les traders sont devenus prudents avant un jour férié au Japon et une rencontre entre la Première ministre Sanae Takaichi et le président américain Donald Trump. L'attention s'est également portée sur un discours post-clôture du gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda.

Le Nikkei .N225 , un indice de premier ordre, a plongé de 3,4% pour clôturer à 53 372,53. Le Topix .TOPX , plus large, a glissé d'environ 3 % à 3 609,40.

Le rendement de l'obligation de référence du gouvernement japonais à 10 ans (JGB) JP10YTN=JBTC a augmenté de 4,5 points de base (bps) à 2,260% alors que le yen s'est négocié près d'un plus bas de 20 mois contre le dollar.

"Les investisseurs ont voulu réduire leurs positions à l'approche d'un week-end de trois jours alors qu'ils évaluent les risques liés à la guerre au Moyen-Orient", a déclaré Shoichi Arisawa, directeur général du département de recherche sur les investissements chez IwaiCosmo Securities.

Les 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo ont tous baissé, les valeurs liées aux puces et à l'intelligence artificielle pesant sur le Nikkei. Advantest 6857.T et Tokyo Electron 8035.T ont chuté respectivement de 4,6% et 2,4%, tandis que SoftBank Group 9984.T a clôturé en baisse de 5,1%.

Les prix du pétrole se sont établis à la hausse mercredi et ont grimpé davantage dans les échanges prolongés après que l'Iran ait attaqué plusieurs installations énergétiques à travers le Moyen-Orient à la suite d'une attaque sur son champ gazier de South Pars, une escalade majeure dans sa guerre avec les États-Unis et Israël.

À la fin de sa réunion de deux jours, la BOJ a mis en garde contre l'impact que la hausse des coûts du pétrole pourrait avoir sur l'inflation sous-jacente et l'économie du pays.

"Si les marchés considèrent que la Banque du Japon hésite à augmenter les taux, la faiblesse du yen pourrait s'accélérer, faisant de l'évolution des taux de change un facteur clé pour déterminer le calendrier de la prochaine hausse des taux", a déclaré Saisuke Sakai, économiste principal chez Mizuho Research & Technologies.

Le yen JPY= était en hausse de 0,1% à 159,67 après avoir atteint 159,905 lors de la session précédente, le point le plus faible depuis juillet 2024.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les prix de clôture, détails et ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4)