Biohaven chute après le rejet par la FDA américaine d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament contre une maladie nerveuse rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Biohaven BHVN.N chutent de 45 % à 7,72 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine a rejeté sa demande d'approbation du troriluzole, un médicament contre l'ataxie spinocérébelleuse (SCA), une maladie cérébrale héréditaire rare qui entraîne une perte de mouvement et pour laquelle il n'existe pas de traitement approuvé

** Dans sa lettre de réponse complète (CRL), la FDA se dit préoccupée par la conception et la fiabilité de l'étude principale de la société sur le troriluzole, citant des biais et des failles dans les données du monde réel utilisées au lieu des méthodes d'essai standard

** Le BHVN affirme que le troriluzole a ralenti la progression de la maladie et réduit le risque de chute dans les essais

** BHVN rencontrera la FDA américaine pour discuter de la voie à suivre pour l'approbation, selon la société

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 63 % depuis le début de l'année