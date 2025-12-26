Biohaven chute après l'échec d'un essai à mi-parcours d'un médicament contre la dépression

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 décembre - ** Les actions de Biohaven BHVN.N chutent de 13,97% à 9,30 dollars avant bourse ** La société a déclaré mercredi que son médicament expérimental contre la dépression n'a pas atteint l'objectif principal d'un essai à mi-parcours

** La société étudie le médicament BHV-7000 pour le traitement des troubles dépressifs majeurs

** Le courtier William Blair estime que l'échec de l'étude est décevant, mais ajoute que, comme pour de nombreuses études sur les troubles dépressifs majeurs, nous étions prudents à l'approche de cette étude, compte tenu des difficultés d'exécution des essais cliniques et de l'augmentation du nombre de placebos dans les essais au cours des dernières années

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 71 % depuis le début de l'année