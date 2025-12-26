Biohaven chute après l'échec d'un essai à mi-parcours d'un médicament contre la dépression

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 décembre - ** Les actions de Biohaven BHVN.N chutent de 10,4 % à 9,69 $

** La société a déclaré mercredi que son médicament expérimental contre la dépression n'a pas atteint l'objectif principal d'un essai à mi-parcours

** BHVN étudie le médicament, BHV-7000, pour le traitement du trouble dépressif majeur

** Au moins deux analystes ont déclaré que l'échec n'était pas surprenant

** L'échec de l'étude est décevant, déclare le courtier William Blair, mais comme pour de nombreuses études sur le trouble dépressif majeur, "nous étions prudents à l'approche de cette étude, compte tenu des difficultés d'exécution des essais cliniques et de l'augmentation du nombre de placebos dans les essais au cours des dernières années"

** "Nous ne pensons pas que ce résultat aidera les fondamentaux ou le sentiment, en particulier compte tenu de la série d'informations négatives sur le pipeline de la société au cours de l'année dernière", déclare la maison de courtage J.P.Morgan

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 71 % depuis le début de l'année