Biogen s'offre Alcyone Therapeutics pour un premier paiement de 85 millions de dollars
information fournie par AOF 18/09/2025 à 14:49

(AOF) - Biogen a conclu un accord définitif en vue d’acquérir Alcyone Therapeutics. Dans le cadre d’un partenariat déjà existant, les deux sociétés développent ThecaFlex DRx, un cathéter et un port sous-cutané implantables actuellement à l’étude pour l’administration intrathécale d’oligonucléotides antisens. Ce dispositif est conçu pour offrir une alternative aux ponctions lombaires répétées lors de l’administration intrathécale chronique de médicament. Biogen pilotera le développement, la fabrication et la commercialisation de cet appareil.

Pour s'offrir Alcyone Therapeutics, Biogen va effectuer un paiement initial de 85 millions de dollars, auquel s'ajouteront certains paiements d'étape liés au développement et à l'approbation réglementaire.

