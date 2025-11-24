Biogen s'allie à Dayra dans les peptides macrocycliques oraux
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 15:10
'Les peptides macrocycliques ont un profil unique avec le potentiel d'offrir une efficacité et une sécurité similaires à celles des produits biologiques sous forme orale, ce qui pourrait disrupter les traitements établis à base d'anticorps', explique le laboratoire.
Les deux groupes collaboreront pour identifier, valider et optimiser les candidats pour des cibles immunologiques prioritaires. Biogen fera progresser les molécules par un développement ultérieur et une commercialisation potentielle, y compris la fabrication.
Dayra recevra un paiement initial de 50 millions de dollars, et Biogen pourra acquérir les candidats au développement auprès de lui contre des paiements supplémentaires potentiels par programme. Dayra sera également éligible à recevoir des paiements d'étapes.
