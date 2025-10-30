Biogen revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de charges liées à la recherche et au développement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Biogen BIIB.O a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels jeudi, car il s'attend à subir une perte de 1,25 dollar par action en raison de charges de R&D liées à certaines acquisitions au quatrième trimestre.

Le fabricant de médicaments a toutefois dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre, aidé par des ventes plus importantes que prévu de ses traitements contre la sclérose en plaques, qui doivent maintenant faire face à une concurrence féroce sur un marché des traitements encombré.

Biogen a également fait état d'une croissance régulière de son traitement contre la maladie d'Alzheimer, le Leqembi, qui a connu un démarrage lent en raison de préoccupations liées au coût, à l'efficacité et aux effets secondaires.

Les ventes mondiales de Leqembi, développé avec la société japonaise Eisai 4523.T , ont augmenté de plus de 80 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre environ 121 millions de dollars. Ses ventes aux États-Unis ont augmenté de près de 10 % pour atteindre 69 millions de dollars.

Une version de Leqembi à injection hebdomadaire sous la peau a été approuvée aux États-Unis en août, offrant une option pratique d'administration à domicile pour les patients qui ont terminé une série initiale de perfusions intraveineuses.

Biogen s'attend à ce que l'extension de l'autorisation permette d'ouvrir davantage de chaises de perfusion pour les nouveaux patients qui ont besoin de commencer le traitement. Elle modifie également sa stratégie de commercialisation pour cibler les patients nouvellement diagnostiqués.

Sur une base ajustée, Biogen prévoit pour 2025 un bénéfice par action compris entre 14,50 et 15,00 dollars, contre 15,50 et 16,00 dollars précédemment. Cette nouvelle prévision reflète un impact positif de 25 cents par action lié à des perspectives commerciales plus solides pour l'ensemble de l'année.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice annuel de 15,80 dollars par action, selon les estimations compilées par LSEG.

L'entreprise a gagné 4,81 dollars par action pour le trimestre, contre 3,88 dollars attendus.

Les ventes de médicaments contre la sclérose en plaques, tels que Tecfidera, ont augmenté de près de 1 % pour atteindre 1,06 milliard de dollars, dépassant une estimation combinée de 950,69 millions de dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

Son portefeuille de maladies rares - qui comprend le médicament contre les troubles génétiques Skyclarys, le médicament contre l'amyotrophie spinale Spinraza et le médicament contre la SLA Qalsody - a enregistré des ventes de 533 millions de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de près de 8 % par rapport à l'année précédente.