Biogen réduit ses programmes Apellis et supprime des postes de recherche après un rachat de 5,6 milliards de dollars

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Biogen BIIB.O a annoncé vendredi avoir suspendu ou interrompu le financement de la plupart des programmes de recherche d’Apellis Pharmaceuticals, dans le cadre de l’intégration de ce spécialiste des médicaments destinés aux maladies rares qu’il a racheté pour 5,6 milliards de dollars en début d’année.

Le laboratoire pharmaceutique américain a également supprimé un petit nombre de postes au sein de son organisation de recherche, afin de réorienter ses ressources vers Empaveli et Syfovre, les traitements déjà homologués acquis dans le cadre de cette opération.

“Dans le cadre de l’intégration d’Apellis, Biogen procède à un examen approfondi de l’ancien portefeuille clinique et préclinique d’Apellis afin d’évaluer plus en détail sa pertinence stratégique”, a déclaré un porte-parole de Biogen.

La société n’a pas donné de détails sur le nombre de postes concernés ni sur les programmes spécifiques touchés par cette décision.

Biogen a suspendu deux essais cliniques évaluant Empaveli dans deux pathologies rénales distinctes, selon des mises à jour publiées en début de mois dans la base de données des essais cliniques du gouvernement américain.

L’acquisition d’Apellis, la plus importante réalisée par Biogen depuis le rachat de Reata Pharmaceuticals en 2023, devrait soutenir la croissance à court terme de la société, alors que la demande pour sa franchise phare dédiée à la sclérose en plaques est en baisse et que les ventes du médicament contre la maladie d’Alzheimer, Leqembi, sont en deçà des attentes.

L’Empaveli est autorisé pour le traitement de deux maladies rénales rares et d’un trouble sanguin rare, tandis que le Syfovre est indiqué pour traiter l’atrophie géographique, une affection oculaire avancée qui constitue l’une des principales causes de cécité.

Ces deux médicaments ont généré un chiffre d’affaires combiné d’environ 689 millions de dollars l’année dernière et devraient connaître une croissance comprise entre 15 et 20 % au moins jusqu’en 2028, avaient indiqué les sociétés lors de l’annonce de l’accord en mars.