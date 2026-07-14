Biogen recule après l'échec d'un médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer à atteindre l'objectif principal de son essai clinique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Biogen

BIIB.O recule de 3,9% à 196,45 dollars

** La société indique que le diranersen, un médicament expérimental contre la maladie d’Alzheimer, n’a pas atteint l’objectif principal de son essai clinique de phase intermédiaire, qui visait à déterminer si des doses plus élevées apportaient un bénéfice supplémentaire aux patients atteints d’Alzheimer à un stade précoce

** Elle précise toutefois que le médicament a ralenti le déclin de la mémoire, des capacités cognitives et des activités quotidiennes au cours de l'essai

** Une dose de 60 mg a ralenti ce déclin de 42% et 50% lors de deux tests clés évaluant la mémoire et les capacités cognitives, la plupart des résultats étant statistiquement significatifs

** Toutes les doses ont réduit les taux de tau, une protéine associée à la maladie d’Alzheimer, précise la société

** Biogen prévoit un essai de confirmation de phase avancée; la FDA a accordé le statut de « procédure accélérée » au diranersen en 2025

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 19% depuis le début de l'année