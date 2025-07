Biogen: projet d'investissements en Caroline du Nord information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 14:27









(Zonebourse.com) - Biogen fait part de son intention d'investir deux milliards de dollars supplémentaires dans ses activités de fabrication existantes dans le Research Triangle Park (RTP), qui s'étend entre Raleigh et Durham, en Caroline du Nord.



'Depuis son lancement en 1995, l'activité de fabrication de Biogen dans le RTP a joué un rôle essentiel dans la fourniture du portefeuille de traitements innovants de l'entreprise à des millions de patients dans le monde', souligne le groupe de santé.



À ce jour, Biogen a investi environ 10 milliards de dollars en Caroline du Nord, dont plus de trois milliards au cours des dernières années, et les nouveaux investissements alimenteront l'avancement continu de son pipeline clinique de phase avancée.





Valeurs associées BIOGEN 124,9900 USD NASDAQ 0,00%