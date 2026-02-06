Biogen prévoit un bénéfice annuel en hausse et envisage le lancement de ses principaux médicaments en 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Kamal Choudhury et Mariam Sunny

Biogen BIIB.O a prévu un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street vendredi, misant sur la demande de médicaments plus récents et la force de son pipeline prometteur en phase finale pour renouer avec la croissance des revenus, alors que les médicaments plus anciens contre la sclérose en plaques luttent contre la pression des versions moins chères.

Les actions du fabricant de médicaments ont augmenté de près de 6 % dans les échanges de l'après-midi.

Le retour à la croissance des revenus de l'entreprise pourrait être lié au lancement potentiel en 2028 de traitements expérimentaux très surveillés pour le lupus et le rejet des greffes de rein, a déclaré le directeur général Christopher Viehbacher lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

Il y a un manque de données claires et convaincantes pour une grande partie du pipeline de Biogen, a déclaré Eric Schmidt, analyste chez Cantor, ajoutant qu'il est difficile de prédire "quand/si Biogen peut prendre le virage en termes de croissance des revenus".

Biogen a également élargi son portefeuille de médicaments pour l'immunologie et les maladies rares par le biais d'acquisitions et de partenariats .

Elle recherche des cibles potentielles de rachat évaluées entre 5 et 6 milliards de dollars, qui possèdent des actifs en phase avancée ou des produits en début de commercialisation, a déclaré M. Viehbacher.

Le fabricant américain de médicaments prévoit un bénéfice ajusté entre 15,25 et 16,25 dollars par action pour 2026, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 14,92 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes américaines de Leqembi, qu'il vend avec le japonais Eisai 4523.T , ont augmenté de 56% à 78 millions de dollars au cours du trimestre, bien que l'adoption ait été progressive en raison de préoccupations concernant le coût, l'efficacité et les effets secondaires.

Biogen compte également sur l'injection d'entretien sous-cutanée hebdomadaire de Leqembi, approuvée l'année dernière , une option de traitement plus facile à utiliser après une perfusion intraveineuse initiale.

Leqembidétient plus de 60 % du marché des traitements anti-amyloïdes en termes de prescriptions totales, a déclaré M. Viehbacher, ajoutant que le marché global de ces thérapies a plus que doublé et pourrait s'accélérer l'année prochaine.

Biogen a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, avec un bénéfice ajusté de 1,99 $ par action et des ventes de 2,3 milliards de dollars, tous deux supérieurs aux attentes.