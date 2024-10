Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Biogen: présente de nouvelles données sur le felzartamab information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 16:32









(CercleFinance.com) - Biogen a annoncé aujourd'hui que la société présentera une variété de nouvelles données issues de son programme de développement clinique du felzartamab à l'occasion de la Kidney Week 2024, la réunion annuelle de Nephrology qui se tiendra du 23 au 27 octobre à San Diego, en Californie.



Le felzartamab, un anticorps monoclonal anti-CD38 expérimental, est un candidat thérapeutique potentiel de premier ordre pour une gamme de maladies rares à médiation immunitaire.



' Notre équipe se concentre sur l'avancement rapide du felzartamab dans plusieurs études de phase 3, et cette réunion est une excellente plate-forme pour mettre en évidence le profil clinique du felzartamab dans l'IgAN ', a déclaré Travis Murdoch, responsable de HI-Bio chez Biogen.



Les présentations de Biogen comprennent une présentation orale mettant en évidence les données concluantes de l'étude de phase 2 IGNAZ sur le felzartamab pour la néphropathie à IgA (IgAN). Une deuxième présentation orale examinera les analyses exploratoires évaluant l'impact du felzartamab sur les biomarqueurs clés associés à l'IgAN.





