 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'armée israélienne appelle à l'évacuation de la ville de Gaza avant un assaut annoncé
information fournie par AFP 06/09/2025 à 10:34

Des véhicules transportant des Palestiniens fuyant vers le sud sur la route côtière près du camp de réfugiés de Nusseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 5 août 2025 ( AFP / Eyad BABA )

Des véhicules transportant des Palestiniens fuyant vers le sud sur la route côtière près du camp de réfugiés de Nusseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 5 août 2025 ( AFP / Eyad BABA )

L'armée israélienne a appelé samedi matin les habitants de la ville de Gaza à l'évacuer vers une zone déclarée "humanitaire" plus au sud, en prévision d'un assaut au sol sur cette agglomération, la plus grande du territoire palestinien dévasté par près de 23 mois de guerre.

Le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée, a lancé cet appel sur les réseaux sociaux alors que l'ONU, qui estime à environ un million les résidents de la région, a averti d'un "désastre" à venir en cas d'expansion de l'offensive sur Gaza-ville.

L'armée israélienne, qui dit contrôler environ 75% de la bande de Gaza et 40% de cette agglomération, affirme vouloir s'en emparer pour venir à bout du Hamas et libérer les otages qu'il retient encore.

L'appel à évacuer intervient après que le président américain, Donald Trump, a affirmé vendredi que les Etats-Unis étaient "en négociation approfondie avec le Hamas", dont l'attaque sans précédent en Israël le 7 octobre 2023 a déclenché la guerre.

"Nous leur disons: +Libérez-les (otages NDLR) tous immédiatement", sinon "ça va être terrible", a-t-il dit.

M. Trump a également avancé que certains des otages pourraient être "morts récemment". L'armée israélienne estime à ce stade que 25 des 47 captifs restants à Gaza - sur 251 enlevés le 7-Octobre - sont morts.

Le mouvement islamiste palestinien avait donné son accord en août à une proposition de trêve et libération des otages présentée par les médiateurs (Egypte, Etats-Unis et Qatar). Le gouvernement de Benjamin Netanyahu exige qu'il rende les armes et dit vouloir prendre le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza.

- "L'armée ment" -

Dans son message, le colonel Adraee précise que pour "faciliter le départ des habitants" de la ville de Gaza, le secteur côtier d'Al-Mawasi, dans le sud du territoire, est déclaré "zone humanitaire".

Des Palestiniens fuyant vers le sud sur la route côtière près du camp de réfugiés de Nusseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 5 août 2025 ( AFP / Eyad BABA )

Des Palestiniens fuyant vers le sud sur la route côtière près du camp de réfugiés de Nusseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 5 août 2025 ( AFP / Eyad BABA )

Selon l'armée, cette zone comprend des "infrastructures humanitaires essentielles", et est approvisionnée "en nourriture, tentes, médicaments et équipements médicaux".

Depuis le début de la guerre, qui a ravagé la bande de Gaza, désormais en proie à la famine sur 20% du territoire selon l'ONU, l'armée a souvent bombardé des zones déclarées "humanitaires" et "sûres", affirmant y viser des combattants du Hamas.

"L'armée ment aux gens, quand nous allons chercher de l'aide (...) ils ouvrent le feu", s'indigne Abdelnasser Muchtaha, 48 ans, déplacé à l'ouest de la ville de Gaza après avoir quitté son quartier pilonné de Zeitoun. Il affirme vouloir "pour l'instant" rester sur place.

Déja déplacé à Al-Mawasi, avec sa famille, Bassam al-Astal, 52 ans, assène que la zone n'est "ni humanitaire ni sûre". "C'est là qu'il y a chaque jour le plus de martyrs, il n'y a pas de place pour les tentes, pas de services humanitaires, pas d'eau, pas d'assainissement, pas d'aide alimentaire", dit-il.

Vendredi, l'armée israélienne a encore intensifié ses opérations dans la ville de Gaza bombardant, après un appel à évacuer, une tour d'immeuble dans le centre, qui s'est écroulée comme un château de cartes.

Selon l'armée, le Hamas y avait installé "des infrastructures" pour "préparer et mener des attaques" la visant. Elle avait auparavant prévenu qu'elle ciblerait "dans les jours qui viennent" des "infrastructures terroristes", en particulier dans des tours d'immeubles.

Le Hamas a rejeté comme "des prétextes fallacieux et des mensonges éhontés" les affirmations d'Israël selon lesquelles il utilisait ces bâtiments.

- "Propagande diabolique" -

La Défense civile du territoire palestinien, où le Hamas a pris le pouvoir en 2007, a fait état de 42 personnes tuées vendredi par des tirs ou bombardements israéliens, dont la moitié dans la ville de Gaza.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans de la Défense civile.

Des proches et soutiens des otages du 7-Octobre toujours captifs à Gaza lâchent 700 ballons lors d'une manifestation à Tel-Aviv pour réclamer leur libération, après autant de jours de détention, le 5 septembre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

Des proches et soutiens des otages du 7-Octobre toujours captifs à Gaza lâchent 700 ballons lors d'une manifestation à Tel-Aviv pour réclamer leur libération, après autant de jours de détention, le 5 septembre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

Le Hamas a dans le même temps diffusé une vidéo montrant deux otages - Guy Gilboa-Dalal et Alon Ohel - au moment où les proches et soutiens de ces captifs se mobilisaient à travers Israël pour marquer leurs 700 jours de détention et réclamer leur retour.

La séquence montre M. Gilboa-Dalal demandant à M. Netanyahu de ne pas mener d'offensive dans la ville de Gaza.

"Aucune vidéo de propagande diabolique ne nous affaiblira ni n'émoussera notre détermination", a réagi le Premier ministre israélien, après s'être entretenu avec les parents des deux hommes, selon son bureau.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

Les représailles israéliennes ont fait au moins 64.300 morts à Gaza, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

Proche orient
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 11:30

    La honte à ce monde qui voir un gé. no. cide et qui ne fait que déclarations sans suite..... les pays européens qui nous bassinet avec les droits humains sont où ........ 1 million de personnes à déplacer vers où? l'objectif est de tuer le maximum ...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre élu thaïlandais Anutin Charnvirakul quitte le parlement à Bangkok, le 5 septembre 2025 ( AFP / Chanakarn Laosarakham )
    Thaïlande: le Premier ministre élu s'engage à organiser de nouvelles élections
    information fournie par AFP 06.09.2025 12:04 

    Le Premier ministre élu thaïlandais Anutin Charnvirakul a assuré samedi vouloir organiser, comme il s'y est engagé, des législatives dans un délai de quatre mois. "Je pense que nous sommes clairs sur le plan politique : nous allons dissoudre le parlement dans quatre ... Lire la suite

  • Le prince Hisahito du Japon, fils du prince héritier Akishino, vêtu d'un costume traditionnel, part pour une cérémonie de passage à l'âge adulte au palais impérial de Tokyo, le 6 septembre 2025 ( POOL / YOSHIKAZU TSUNO )
    Le Japon célèbre la majorité du seul jeune héritier masculin au trône
    information fournie par AFP 06.09.2025 11:56 

    Le Japon a célébré samedi l'entrée dans l'âge adulte du prince Hisahito, seul jeune héritier masculin au trône, sur les épaules duquel repose l'avenir de la famille impériale. Le neveu de l'empereur Naruhito, deuxième dans l'ordre de succession après son père, ... Lire la suite

  • Une photo du défunt créateur de mode Giorgi Armani projetée sur un écran à l'Armani Teatro de Milan où des personnes font la queue pour se recueillir devant son cercueil, le 6 septembre 2025 ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    "La fin d'une époque": Milan rend hommage au "roi" Armani
    information fournie par AFP 06.09.2025 11:42 

    Des milliers de personnes ont rendu hommage samedi au "roi" Giorgio Armani, dont le corps est exposé en chapelle ardente dans l'Armani Teatro, lieu emblématique de l'étroite relation entre le couturier et la capitale lombarde. La dépouille du styliste, décédé jeudi ... Lire la suite

  • Le droniste Roubik, de la compagnie de reconnaissance du 3e corps d'armée ukrainien, contrôle un drone FPV lors d'un vol d'entraînement dans l'est de l'Ukraine, le 12 août 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )
    En Ukraine, des soldats tuent pour accumuler des points
    information fournie par AFP 06.09.2025 11:20 

    Cela fait des semaines que Roubik, le nom de guerre d'un droniste ukrainien, traque les moindres mouvements d'un soldat russe. S'il le tue, il gagnera au moins six points. Une fois accumulés, ils permettront à sa brigade de reconstituer ses stocks de drones, grâce ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank