Biogen, Micron, Paypal... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 24/09/2025 à 14:48

(AOF) - Archer Daniels Midland

Archer Daniels Midland, un spécialiste des solutions innovantes issues de la nature, et Alltech, un leader mondial de l'agriculture, ont annoncé la signature d'un accord définitif pour la création d'une co-entreprise nord-américaine dédiée à l'alimentation animale. Alltech y apportera ses activités Hubbard Feeds (États-Unis) et Masterfeeds (Canada), dont 18 usines américaines d'aliments pour animaux et 15 canadiennes. De son côté, ADM apportera 11 sites de production basés aux États-Unis.

Biogen

Biogen a annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) n'avaient pas validé le dosage élevé du produit Nusinersen pour le traitement de l'amyotrophie spinale. Dans sa lettre, la FDA demande l'inclusion d'une mise à jour des informations techniques dans le module " chimie, fabrication et contrôles ". De son côté, la société de biotechnologies prévoit de soumettre à nouveau une demande rapidement auprès des autorités concernées.

Micron

Sur l'exercice 2024/2025, les revenus de Micron s'élèvent à 37,38 milliards de dollars, contre 25,11 milliards de dollars il y a un an. Le fabricant de puces électroniques enregistre un chiffre d'affaires record au quatrième trimestre : 11,3 milliards de dollars, contre 7,75 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Sur ce dernier trimestre, le résultat net (Gaap) ressort à 3,2 milliards de dollars, contre 887 millions de dollars au quatrième trimestre 2024.

Paypal

L'entreprise américaine de service de paiement en ligne, Paypal, va engager 100 millions de dollars pour accélérer la croissance numérique au Moyen-Orient et en Afrique. L'objectif de cet investissement est " de stimuler l'innovation, soutenir les entrepreneurs et favoriser une croissance économique inclusive dans l'une des régions du monde où le commerce numérique connaît la plus forte croissance ".

