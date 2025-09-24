 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Biogen : la FDA n’a pas approuvé le dosage plus élevé d’un traitement
information fournie par AOF 24/09/2025 à 14:11

(AOF) - Biogen a annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) n’avaient pas validé le dosage élevé du produit Nusinersen pour le traitement de l’amyotrophie spinale. Dans sa lettre, la FDA demande l’inclusion d’une mise à jour des informations techniques dans le module " chimie, fabrication et contrôles ". De son côté, la société de biotechnologies prévoit de soumettre à nouveau une demande rapidement auprès des autorités concernées.

