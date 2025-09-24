Biogen : la FDA n’a pas approuvé le dosage plus élevé d’un traitement

(AOF) - Biogen a annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) n’avaient pas validé le dosage élevé du produit Nusinersen pour le traitement de l’amyotrophie spinale. Dans sa lettre, la FDA demande l’inclusion d’une mise à jour des informations techniques dans le module " chimie, fabrication et contrôles ". De son côté, la société de biotechnologies prévoit de soumettre à nouveau une demande rapidement auprès des autorités concernées.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer