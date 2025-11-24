 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 005,90
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Biogen, Kohl's, Tyson Foods...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -
information fournie par AOF 24/11/2025 à 14:46

(AOF) - Biogen

Novo Nordisk a annoncé que son essai de phase 2 évaluant l'efficacité et la sécurité du Sémaglutide oral par rapport au placebo, en complément du traitement standard, n'ont pas confirmé la supériorité du traitement par rapport au placebo dans la réduction de la progression de la maladie d'Alzheimer. Cette annonce profite notamment à Biogen, dont le titre est attendu en forte hausse à l'ouverture de Wall Street. La société a déjà commercialisé deux traitements dans cette indication en partenariat avec Eisai.

Kohl's

Kohl's devrait nommer Michael Bender au poste de directeur général permanent dès ce lundi, fait savoir l'agence Bloomberg, citant une source au fait du dossier. Le distributeur de grands magasins en difficulté avait licencié en mai son ancien directeur général, Ashley Buchanan. Ce renvoi constituait le troisième changement de PDG en trois ans pour Kohl's. Michael Bender siège au conseil d'administration de Kohl's en tant que directeur depuis juillet 2019.

Tyson Foods

Vendredi, le groupe agroalimentaire Tyson Foods a annoncé qu'il mettra fin à ses activités dans son usine bovine de Lexington, dans le Nebraska. Il réduira l'activité de son usine de boeuf à Amarillo, au Texas, à une seule équipe fonctionnant à pleine capacité. Afin de répondre à la demande des clients, la production sera augmentée dans d'autres usines bovines de la société, optimisant ainsi les volumes à travers son réseau. "Nous comprenons l'impact de ces décisions sur les membres de l'équipe et les communautés dans lesquelles nous opérons", a déclaré la société.

Valeurs associées

BIOGEN
180,6400 USD NASDAQ +3,05%
KOHL'S
0,000 USD AMEX 0,00%
KOHL'S
15,680 USD NYSE -0,16%
TYSON FOODS -A-
55,450 USD NYSE +3,29%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/11/2025 à 14:46:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / DENIS CHARLET )
    Livret A, LDDS : coup de frein record pour l'épargne réglementée en octobre
    information fournie par Boursorama avec Media Services 24.11.2025 16:09 

    Ce net recul est lié à la diminution du taux de rémunération de ces deux livrets, menée en deux actes au cours de l'année écoulée. Les épargnants ont retiré 5 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur leurs Livrets A et livrets de développement durable ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'exprime dans la cour de l'hôtel Matignon le 24 novembre 2025 à Paris ( POOL / Thomas SAMSON )
    Budget: Lecornu veut changer de méthode pour essayer de surmonter les blocages au Parlement
    information fournie par AFP 24.11.2025 15:51 

    Pour conjurer la perspective d'un rejet du budget à la fin de l'année, Sébastien Lecornu veut changer de méthode en réunissant les partis sur des "priorités absolues" comme la sécurité, l'agriculture et l'énergie et en soumettant ensuite ces discussions à des votes ... Lire la suite

  • Le logo de Continental
    Continental vise jusqu'à 1.500 licenciements supplémentaires
    information fournie par Reuters 24.11.2025 15:50 

    par Christina Amann et Rachel More Continental prévoit de supprimer jusqu'à 1.500 emplois supplémentaires dans sa division caoutchouc et plastique ContiTech, a fait savoir lundi une source du comité d'entreprise. Le groupe allemand avait déjà annoncé son intention ... Lire la suite

  • Un magasin Kohl's à Encinitas, en Californie
    Kohl's nomme Michael Bender au poste de directeur général
    information fournie par Reuters 24.11.2025 15:47 

    Kohl's Corp a annoncé lundi la nomination de Michael Bender au poste de directeur général, la chaîne de grands magasins en difficulté faisant appel à un vétéran de la vente au détail pour piloter son redressement. Le groupe avait limogé en mai son précédent dirigeant, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank