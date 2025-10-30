Biogen enregistre une hausse de 18% de son BPA ajusté trimestriel
Le chiffre d'affaires du trimestre s'élève à 2,53 milliards de dollars, supérieur aux attentes, en croissance de 3% en données publiées et de 2% à taux de change constants.
Cette dynamique a été portée par les médicaments en lancement (+67% sur un an), notamment dans la maladie d'Alzheimer (LEQEMBI, +82%), les maladies rares (SKYCLARYS, +30%) et la dépression post-partum (ZURZUVAE).
Le Free Cash Flow du trimestre ressort à 1,23 milliard de dollars, en nette hausse par rapport aux 901 millions générés un an plus tôt, soutenu par une solide génération de trésorerie opérationnelle.
Le directeur général, Christopher A. Viehbacher, a salué 'une nouvelle performance financière solide portée par l'élan commercial de nos produits en lancement, la résilience de notre franchise SEP et notre rigueur de gestion des coûts'.
Biogen a révisé sa prévision de BPA ajusté 2025 entre 14,50 et 15,00 USD, contre une fourchette précédente de 15,50 à 16,00 USD.
Cette révision intègre un effet positif de 0,25 USD lié à l'amélioration du business sous-jacent, compensé par un impact négatif d'environ 1,25 USD attendu au quatrième trimestre lié aux dépenses d'IPR&D issues d'opérations de croissance externe.
La prévision de chiffre d'affaires 2025 est quant à elle relevée : le groupe table désormais sur une évolution stable à +1% à taux de change constants, contre une estimation précédente de stabilité.
Le titre cède un peu moins de 2% en préouverture à New York.
