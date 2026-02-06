Biogen dépasse sa fourchette cible de BPA annuel
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 13:48
A 2,28 milliards de dollars (MdsUSD), son chiffre d'affaires trimestriel a diminué de 7%, dont une contraction des ventes de produits de 9% tirée en particulier par le domaine de la sclérose en plaques (-14%).
Néanmoins, le groupe biopharmaceutique affiche un BPA ajusté de 15,28 USD pour l'ensemble de 2025, dépassant donc sa fourchette cible qui allait de 14,5 à 15 USD, avec un chiffre d'affaires en croissance de 2% à 9,89 MdsUSD.
Pour 2026, Biogen anticipe un BPA ajusté compris entre 15,25 et 16,25 USD, avec un chiffre d'affaires attendu en recul à un pourcentage "dans le milieu de la plage à un seul chiffre", toujours pénalisé par une baisse des revenus de produits en sclérose en plaques.
Valeurs associées
|185,8300 USD
|NASDAQ
|+0,25%
A lire aussi
-
L'Allemagne est le premier fournisseur européen d'armes à l'Ukraine et se situe derrière les Etats-Unis, le plus gros livreur d'aides militaires à l'Ukraine. En guerre contre la Russie, Kiev peut encore et toujours compter sur Berlin. En 2025, l'Ukraine était à ... Lire la suite
-
La création de Stellantis STLAM.MI garde tout son sens pour les années à venir, a déclaré vendredi le directeur général du constructeur automobile, après l'annonce d'un virage stratégique assorti de provisions massives qui ont fait chuter l'action à son plus bas ... Lire la suite
-
par Stephen Nellis L'Association de l'industrie des semiconducteurs a déclaré vendredi que les ventes mondiales de puces ont progressé de 25,6% en 2025 et qu'elles devraient atteindre les 1.000 milliards de dollars (847,74 milliards d'euros) en 2026. L'organisme ... Lire la suite
-
(Actualisé avec futurs sur indices ; Philip Morris International) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,46% pour le Dow Jones .DJI , de 0,59% pour le Standard ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer