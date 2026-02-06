 Aller au contenu principal
Biogen dépasse sa fourchette cible de BPA annuel
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 13:48

Biogen publie pour le 4e trimestre 2025 un BPA ajusté (non GAAP) de 1,99 dollar, en chute de 42% en comparaison annuelle, mais largement supérieur aux estimations des analystes, et lui permettant de dépasser sa propre fourchette cible annuelle.

A 2,28 milliards de dollars (MdsUSD), son chiffre d'affaires trimestriel a diminué de 7%, dont une contraction des ventes de produits de 9% tirée en particulier par le domaine de la sclérose en plaques (-14%).

Néanmoins, le groupe biopharmaceutique affiche un BPA ajusté de 15,28 USD pour l'ensemble de 2025, dépassant donc sa fourchette cible qui allait de 14,5 à 15 USD, avec un chiffre d'affaires en croissance de 2% à 9,89 MdsUSD.

Pour 2026, Biogen anticipe un BPA ajusté compris entre 15,25 et 16,25 USD, avec un chiffre d'affaires attendu en recul à un pourcentage "dans le milieu de la plage à un seul chiffre", toujours pénalisé par une baisse des revenus de produits en sclérose en plaques.

