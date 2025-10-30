 Aller au contenu principal
Biogen chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 11:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Biogen BIIB.O chutent de 4 % à 142 $ avant le marché

** Biogen réduit ses prévisions de bénéfices annuels en anticipant un impact de 1,25 $ par action dû à certaines dépenses liées à l'acquisition au quatrième trimestre

** La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2025 entre 14,50 et 15,00 dollars, contre 15,50 et 16,00 dollars précédemment

** BIIB annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 4,81 $/shr contre une estimation moyenne des analystes de 3,88 $/shr - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 3,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BIOGEN
147,8600 USD NASDAQ -0,85%
