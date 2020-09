Biodiversité : quatre gestionnaires lancent la conception d' un outil de mesure d' impact

(NEWSManagers.com) - Axa Investment Managers, BNP Paribas Asset Management, Sycomore Asset Management et Mirova veulent développer un outil de mesure de l' impact des investissements sur la biodiversité. Pour le faire, les quatre sociétés de gestion ont choisi deux prestataires, la fintech Iceberg Data Lab et le cabinet de conseil I Care & Consult, ont-ils annoncé mercredi 23 septembre.

Cette sélection est la conclusion d' un appel à manifestation d' intérêt qui avait été lancé en janvier dernier par les quatre partenaires et qui avait suscité les réponses de 14 candidats. Cela avait été suivi en mai par une déclaration sur la nécessité de mesurer l'impact sur la biodiversité signée par 30 investisseurs et sociétés de gestion gérant ensemble plus de 6.000 milliards d' euros d' actifs.

" La décision de lancer ce projet à quatre sociétés de gestion permet de donner plus de visibilité à notre démarche. D' autant que nous cherchons à développer un outil qui puisse servir à l' ensemble du secteur financier " , a expliqué Sarah Maillard, analyste ISR de Mirova, lors d' une présentation à la presse.

Autre intérêt de cette association, les deux candidats retenus pourront compter sur au moins 4 clients. Et ils peuvent espérer attirer une partie des 30 signataires de la déclaration, parmi lesquels figurait Amundi, Aviva Investors, Groupama Asset Management...

Le choix d' un duo répond à la volonté d' associer " les compétences en modélisation de données d'Iceberg Data Lab et la profonde expertise sur la biodiversité et le développement méthodologique d'I Care & Consult " , explique un communiqué. Les deux collaborent ensemble depuis quelques temps déjà, d'après leurs site Internet.

Disposer d'une note synthétique et pédagogique

L' objectif pour les deux acteurs sera de mettre au point une métrique qui soit " robuste et compréhensible " , selon Robert-Alexandre Poujade, analyste ESG de BNP Paribas Asset Management. L' outil devra permettre aux sociétés de gestion de rendre compte des impacts de leurs portefeuilles sur la biodiversité et les intégrer dans leur évaluation et processus d' investissement.

Concrètement, Iceberg Data Lab et I Care & Consult vont étendre la " Corporate Biodiversity Footprint " , mesure quantifiant l'impact sur la biodiversité des entreprises à travers leurs activités et qui a été lancée en octobre 2019 d' après le site internet d' Iceberg Data Lab.

Mathieu Morin, CEO d' Iceberg Data Lab, explique que les défis seront de " modéliser l' information quand elle est parcellaire et d' exploiter l' information quand elle est disponible " . L' idée est d' arriver à " disposer d' une note synthétique et pédagogique, mais d' avoir aussi des indicateurs granulaires qui permette de répondre aux besoins différents des investisseurs " .

Cet outil a vocation à être développé en parallèle aux initiatives clés dans le domaine de la biodiversité tels que CDC Biodiversité et son Global Biodiversity Score, mais aussi la task force on nature-related financial disclosures (TNFD), une task force qui est l' équivalent biodiversité de la TFCD sur le climat.

La perte de biodiversité menace la réalisation de 80 % des sous-objectifs de développement durable liés à la pauvreté, à la faim, à la santé, à l'eau, aux villes, au climat, aux océans et aux terres, selon le rapport de l' IPBES de 2019.