BioCryst plonge après avoir annoncé une perte trimestrielle inattendue

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6 mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique BioCryst Pharmaceuticals BCRX.O recule de 4,8% à 8,60 $ avant l'ouverture du marché

** La société annonce une perte de 2,98 $ par action au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 5 cents par action - données LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de BCRX, à 156,4 millions de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 151,1 millions de dollars

** La société maintient ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour Orladeyo entre 625 et 645 millions de dollars

** Orladeyo est un comprimé à prendre quotidiennement qui aide à prévenir les crises de gonflement chez les personnes atteintes d'angio-œdème héréditaire, une maladie génétique rare

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 15,8% depuis le début de l'année