BioCryst abandonne ses programmes internes de recherche sur les médicaments et mise sur des partenariats pour réduire ses coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BioCryst Pharmaceuticals BCRX.O a annoncé lundi qu'elle allait mettre fin à ses programmes internes de découverte de médicaments et fermer son centre de recherche en Alabama d'ici fin 2026, dans le cadre d'une réorientation vers des partenariats externes visant à développer son portefeuille de médicaments destinés aux maladies rares et à rationaliser ses dépenses.

L'action du laboratoire pharmaceutique a reculé de près de 2 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* La société a indiqué qu’elle s’appuierait sur des partenariats et sur sa propre infrastructure commerciale pour se concentrer sur l’identification et le développement de candidats-médicaments à forte valeur ajoutée destinés au traitement des maladies rares.

* BioCryst a revu à la baisse ses prévisions de charges d'exploitation ajustées pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 420 et 440 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 450 à 470 millions de dollars.

* La société a réaffirmé ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 concernant l’Orladeyo, qu’elle maintient entre 625 et 645 millions de dollars. Le chiffre d’affaires total devrait s’établir entre 635 et 660 millions de dollars.

* BioCryst commercialise l’Orladeyo , un traitement oral approuvé pour l’œdème angioneurotique héréditaire, une maladie rare provoquant des épisodes récurrents et imprévisibles de gonflements sévères.

* La société a indiqué avoir résolu un retard de fabrication concernant les granulés oraux d’Orladeyo destinés aux enfants âgés de 2 à moins de 12 ans, et prévoit que le produit sera disponible début août.

* BioCryst a indiqué qu’elle se concentrerait sur deux médicaments expérimentaux en voie de commercialisation: le navenibart pour l’angio-œdème héréditaire (AOH) et le BCX17725 pour le syndrome de Netherton, une maladie cutanée rare.

* La société a indiqué que les premiers résultats d’une étude de phase avancée sur le navenibart sont attendus au troisième trimestre 2027, tandis que les données de validation de principe concernant le BCX17725 dans le syndrome de Netherton sont attendues d’ici fin 2026.