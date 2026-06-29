 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BioCryst abandonne ses programmes internes de recherche sur les médicaments et mise sur des partenariats pour réduire ses coûts
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BioCryst Pharmaceuticals BCRX.O a annoncé lundi qu'elle allait mettre fin à ses programmes internes de découverte de médicaments et fermer son centre de recherche en Alabama d'ici fin 2026, dans le cadre d'une réorientation vers des partenariats externes visant à développer son portefeuille de médicaments destinés aux maladies rares et à rationaliser ses dépenses.

L'action du laboratoire pharmaceutique a reculé de près de 2 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* La société a indiqué qu’elle s’appuierait sur des partenariats et sur sa propre infrastructure commerciale pour se concentrer sur l’identification et le développement de candidats-médicaments à forte valeur ajoutée destinés au traitement des maladies rares.

* BioCryst a revu à la baisse ses prévisions de charges d'exploitation ajustées pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 420 et 440 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 450 à 470 millions de dollars.

* La société a réaffirmé ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 concernant l’Orladeyo, qu’elle maintient entre 625 et 645 millions de dollars. Le chiffre d’affaires total devrait s’établir entre 635 et 660 millions de dollars.

* BioCryst commercialise l’Orladeyo , un traitement oral approuvé pour l’œdème angioneurotique héréditaire, une maladie rare provoquant des épisodes récurrents et imprévisibles de gonflements sévères.

* La société a indiqué avoir résolu un retard de fabrication concernant les granulés oraux d’Orladeyo destinés aux enfants âgés de 2 à moins de 12 ans, et prévoit que le produit sera disponible début août.

* BioCryst a indiqué qu’elle se concentrerait sur deux médicaments expérimentaux en voie de commercialisation: le navenibart pour l’angio-œdème héréditaire (AOH) et le BCX17725 pour le syndrome de Netherton, une maladie cutanée rare.

* La société a indiqué que les premiers résultats d’une étude de phase avancée sur le navenibart sont attendus au troisième trimestre 2027, tandis que les données de validation de principe concernant le BCX17725 dans le syndrome de Netherton sont attendues d’ici fin 2026.

Valeurs associées

BIOCRYST PHARM
9,9400 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 29.06.2026 14:54 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, Rocket Lab, Iridium, Martin Marietta Materials) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,42% ... Lire la suite

  • BOURSORAMA
    29 et 30 juin - "IA : les gagnants, les perdants ? Votre argent est en jeu !"
    information fournie par Boursorama 29.06.2026 14:33 

    L'IA, une révolution déjà en marche Fin 2022, l'intelligence artificielle arrivait dans le quotidien des entreprises et des particuliers avec le lancement de ChatGPT. Depuis, l'IA s'est transformée en mégatendance mondiale, redéfinissant les règles du jeu économique, ... Lire la suite

  • SpaceX, OpenAI : la fin de l’euphorie IA à Wall Street ?
    SpaceX, OpenAI : la fin de l’euphorie IA à Wall Street ?
    information fournie par Ecorama 29.06.2026 14:10 

    Après le repli du titre SpaceX et le report évoqué de l’introduction en Bourse d’OpenAI, les investisseurs s’interrogent sur les valorisations des géants de l’intelligence artificielle. Simple phase de consolidation ou premiers signes d’un essoufflement de l’engouement ... Lire la suite

  • Photo diffusée par le Parlement britannique de Andy Burnham (au centre), nouveau député du Parti travailliste de Makerfield, à la suite de sa victoire lors de l'élection partielle, à la Chambre des communes à Londres, le 22 mai 2026 ( UK PARLIAMENT / - )
    Andy Burnham, probable successeur de Starmer, promet de décentraliser pour relancer le Royaume-Uni
    information fournie par AFP 29.06.2026 14:07 

    Le probable successeur de Keir Starmer à Downing Street, Andy Burnham, a proposé lundi de transférer davantage de pouvoirs aux maires pour stimuler la croissance, lors d'un discours très attendu sur l'économie, sa première prise de parole majeure depuis l'annonce ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30,92 +12,35%
CAC 40
8 378,68 -0,07%
Pétrole Brent
72,59 -3,01%
SOITEC
117,8 +3,02%
HAFFNER ENERGY
0,2275 +4,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank