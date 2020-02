BIOCORP : hyper croissance du chiffre d'affaires en 2019

o L'activité progresse de 117% pour s'élever à 8,45 millions d'euros (vs 3,89 millions en 2018)

o Position de trésorerie solide à 2,007 millions euros au 31 Décembre 2019

o Évènement post-clôture significatif avec la signature d'un nouveau contrat Sanofi et le paiement d'un upfront de 1 Million d'Euros



Issoire, le 12 février 2020 à 7h30 CET - BIOCORP (FR0012788065 - ALCOR / Éligible PEA PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de solutions connectées dans le domaine de la santé, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires de l'exercice 2019, clos au 31 décembre 2019.





En K€ Au 31/12/2019 Au 31/12/2018 Variation

Chiffre d'Affaires 8.447 3.890 (1) +117%

- dont dispositifs connectés 6.380 1.120 +470%

- dont dispositifs pharmaceutiques 2.068 1.785 +16%

Trésorerie 2.007 1.341 +50%

(1) Au cours de l'exercice 2018, il avait été comptabilisé des refacturations non récurrentes d'outillages pour un montant HT de 985 K€



o En 2019, le chiffre d'affaires de BIOCORP s'est établi à 8,45 millions d'euros, affichant une très forte croissance de +117% par rapport à l'année 2018.

Si cette performance résulte d'une activité soutenue sur l'ensemble des métiers et développements de produits connectés de BIOCORP, la très forte accélération a notamment bénéficié de la collaboration industrielle mondiale, non exclusive, initiée avec Sanofi en juillet 2019 concernant le dispositif connecté Mallya