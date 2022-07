BIOCORP associe Mallya® au logiciel d'AARDEX® Group pour améliorer l'adhésion aux traitements dans une étude hybride de phase IV sur le diabète

• Les deux partenaires ont été sélectionnés par Trials@Home, centre d’excellence pour les essais cliniques décentralisés, qui regroupe les industriels Sanofi, Pfizer et J&J.



Issoire, le 21 juillet 2022, 18h00 CEST – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA‐PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables, annonce aujourd’hui une nouvelle étape dans son partenariat avec la société belge AARDEX Group, leader des outils de mesure et de gestion de l'adhésion aux traitements dans les essais cliniques.



Après le lancement de leur collaboration mondiale pour soutenir l'adhésion aux traitements dans différents domaines en 2021, les deux entreprises sont fières d'annoncer l'une de leurs premières initiatives conjointes majeures qui verra le jour dans les prochains mois. Les deux sociétés annoncent en effet avoir été choisies par Trials@Home pour participer à une étude de phase IV appelée RADIAL. Trials@Home est un centre d'excellence pour les essais cliniques décentralisés (ECD), dont les membres comprennent notamment Sanofi, J&J, Pfizer.



BIOCORP et AARDEX vont s'associer à Sanofi, un leader mondial de la santé, pour créer une solution numérique permettant une gestion optimisée de l'insuline, 100 ans après la première injection d'insuline en 1922.