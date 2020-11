BIOCORP annonce son éligibilité au PEA-PME 2020

Issoire (France), le 23 novembre 2020 à 18h00 CET - BIOCORP (FR0012788065 - ALCOR / Éligible PEA PME), société française spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de dispositifs médicaux innovants, confirme aujourd'hui son éligibilité au dispositif PEA-PME 2018, conformément au Décret n°2016-1664 du 5 décembre 2016 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, fixant les critères d'éligibilité des entreprises au PEA-PME comme suit :



- L'entreprise emploie moins de 5 000 salariés,

- Et son chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 500 millions d'euros ou le total de son bilan est inférieur à 2 000 millions d'euros.





Le respect, par BIOCORP, des critères énoncés ci-dessus permet aux investisseurs d'intégrer les actions de la Société au sein des comptes PEA-PME, dispositif dédié à l'investissement dans les petites et moyennes valeurs (selon éligibilité) et permettant de bénéficier, sous certaines conditions, de la fiscalité avantageuse du PEA classique.

À PROPOS DE BIOCORP

Reconnue pour son savoir-faire en développement et fabrication de dispositifs médicaux et systèmes de délivrance, BIOCORP a aujourd'hui acquis une place de leader sur le marché des dispositifs médicaux connectés grâce à Mallya.