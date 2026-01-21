 Aller au contenu principal
BioAge plonge après avoir dévoilé un projet de vente d'actions de 75 millions de dollars
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier -

** Les actions de BioAge Labs BIOA.O ont baissé de 2 % à 20,89 $ en début de marché, la société biopharmaceutique cherchant à lever des fonds

** BIOA, basée à Emeryville, en Californie, a annoncé mardi une offre d'actions de 75 millions de dollars ()

**

La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la recherche, le développement clinique et la fabrication de ses produits candidats, y compris le candidat principal BGE-102, un inhibiteur NLRP3 à petite molécule en cours de développement pour le risque cardiovasculaire et les maladies rétiniennes, entre autres utilisations

** Goldman Sachs, Piper Sandler et Citigroup sont les teneurs de livre conjoints

** La société a environ 35,9 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 765 millions de dollars

** Les actions de BIOA ont clôturé mardi en hausse de près de 6 %, ce qui les place en hausse de 61 % pour le début de l'année 2026. L'action a été multipliée par quatre au cours des trois derniers mois

** 1 analyste estime que l'action est "fortement achetée", 3 estiment qu'elle est "conservée", avec des prévisions allant de 9 à 15 dollars, selon les données de LSEG

Valeurs associées

BIOAGE LABS
21,3200 USD NASDAQ 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
943,370 USD NYSE 0,00%
