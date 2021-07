BIO UV : Un 1er semestre 2021 très dynamique : +29% de croissance organique - Confirmation des objectifs annuels 2021

BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau et des surfaces et espaces, publie son chiffre d'affaires semestriel consolidé au titre de l'exercice 2021.

Chiffre d'affaires semestriel consolidé

Données en M€ (auditées) du 1er janvier au 30 juin 1er semestre 2020 1er semestre 2021 Variation totale Activités Maritimes 5,2 6,9 +34% Activités Terrestres 7,3 9,2 +26% Chiffre d'affaires total 12,5 16,1 +29%

BIO-UV a enregistré un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 16,1 M€, en forte progression de +29% par rapport au 1er semestre 2020.

Cette croissance semestrielle très soutenue, exclusivement organique, est le résultat d'une progression dynamique, à deux chiffres, de l'ensemble des divisions : +34% pour les activités Maritimes et +26% pour les activités Terrestres.

À mi-exercice, BIO-UV confirme ses objectifs annuels 2021 : croissance organique à deux chiffres et nouvelle année de progression de la rentabilité (EBITDA) par rapport à 2020.

Activités Maritimes : 34% de croissance semestrielle

La division Maritime a réalisé un 1er semestre significatif avec un chiffre d'affaires consolidé semestriel de 6,9 M€ en progression de +34%.

Au cours du 2ème trimestre, le groupe a lancé la pré-commercialisation d'un nouveau système de traitement des eaux de ballast à moyen et haut débits : BIO-SEA M-Series. Ce nouveau système intègre un nouveau design multi lampe qui permet d'optimiser le temps, l'encombrement et les coûts d'installation d'au moins 25%. Cette nouvelle gamme BIO-SEA M-Series permet de répondre à différents besoins de capacité, allant de 300 m3/h à 2 100 m3/h. Les premières livraisons des systèmes BIO-SEA M-Series certifiés IMO (International Maritime Organization) et USCG (United States Coast Guard) débuteront au 4ème trimestre 2021.

Activités Terrestres portées par la nouvelle solution O'Clear pour les piscines résidentielles et des ventes à l'export en très forte croissance

La division Terrestre a réalisé un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 9,2 M€ au 1er semestre 2021, en progression de +26% par rapport au 1er semestre 2020.

En France, BIO-UV a enregistré une croissance semestrielle de +31%, tirant parti d'un marché de la piscine résidentielle extrêmement dynamique. La nouvelle solution O'Clear, combinant les technologies de désinfection de l'eau sans chimie les plus reconnues sur le marché (ultraviolets et électrolyse), rencontre un très fort succès.

À l'export, la croissance est encore plus dynamique : +40% au 1er semestre. Le groupe recueille notamment les fruits du renforcement de ses équipes commerciales initié depuis le 2nd semestre 2020, avec une équipe export désormais constituée d'une dizaine de commerciaux.

Triogen affiche une solide croissance semestrielle de +14%, avec un chiffre d'affaires de 3,9 M€ au 1er semestre 2021.

En ce qui concerne la division Surfaces & Espaces, le groupe concentre aujourd'hui ses efforts commerciaux sur le secteur de la santé et l'international, avec une gamme rationnalisée sur son produit phare, le BioScan 3D Mini.

Benoit Gillmann, Président - Directeur général de BIO-UV, déclare :

« Après une très belle année 2020, BIO-UV a gardé le cap d'une croissance dynamique au 1er semestre 2021, avec un développement soutenu sur l'ensemble de nos divisions et de nos activités. À nouveau, BIO-UV délivre, de plus dans une période troublée, et fidèle à son éthique de respect de tous : actionnaires, clients, fournisseurs et surtout collaborateurs et environnement.

Fort de ce dynamisme, nous confirmons notre objectif de croissance à deux chiffres en 2021, en visant un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 M€, soit près de 25% de croissance, accompagné d'une nouvelle progression de notre EBITDA en valeur et de notre marge d'EBITDA en pourcentage. À plus long terme, l'ambition d'atteindre 60 M€ de chiffre d'affaires, exclusivement par croissance organique, à l'horizon 2024 est confirmée.

Parallèlement, nous sommes particulièrement actifs sur le plan de la croissance externe avec des discussions engagées avec plusieurs sociétés, en France et à l'international. »

Renouvellement de la qualification « Entreprise innovante » par Bpifrance

Bpifrance a renouvelé en mai 2021 la qualification « Entreprise innovante » de BIO-UV pour une période de 3 ans. Cette qualification offre la possibilité aux Fonds Commun de Placement dans l'Innovation (FCPI) de comptabiliser leur participation dans BIO-UV dans la part obligatoire de leur investissement dans les entreprises innovantes.

Agenda financier

Publication Date Résultats semestriels 2021 22 septembre 2021

Cette publication interviendra après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau et des surfaces par ultraviolets et depuis septembre 2019, Ozone et AOP.

Les gammes d'équipements développées par le Groupe adressent plusieurs marchés : le terrestre, le maritime et les surfaces.

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

