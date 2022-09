BIO-UV Group: "Un semestre remarquable"

Publication des résultats semestriels 2022



Après avoir publié un chiffre d’affaires en croissance de +73% en consolidé et de +21% en pro-forma, à 28 M€, Bio-UV Group communique d’excellents résultats semestriels. L’EBITDA de la société ressort en croissance de +140%, à 4,8 M€ (marge de 17,2%, +460bps) et le RNpg en croissance de +293%, à 2,3 M€. Dans un contexte toujours marqué par les tensions sur la chaine d’approvisionnement, la dynamique commerciale et opérationnelle de Bio-UV sur les six premiers mois de l’année est remarquable. La société réitère ses ambitions de croissance pour l’ensemble de l’exercice, accompagnée d’un niveau de rentabilité élevée



Perspectives



Avec un carnet de commandes de près de 19 M€, dont 16,8 M€ facturés ou à facturer sur le S2, la société confirme que la croissance devrait aussi être au rendez-vous au S2. Bio-UV doit toutefois faire face à certains vents contraires: ralentissement économique, possibles décalages de livraisons étant donné les ruptures (notamment sur les cartes électroniques dans les systèmes bio-SEA), mix produits moins favorable (avec le récréatif, mieux margé, qui pèse toujours historiquement 55/60% du mix au S1). Nous revoyons en conséquence nos estimations de CA à 51 M€ (vs 53,8 M€) pour l’ensemble de l’exercice et notre marge d’EBITDA à 15,5%, faisant ressortir une croissance annuelle de CA de près de +54% et d’EBITDA de +139% (soit une expansion de 550bp de la marge), une excellente performance dans le contexte actuel. A plus long terme, les leviers de création de valeur à disposition de Bio-UV devraient lui permettre de continuer à croître significativement, tout en atteignant une marge d’EBITDA normative de près de 20%.



Recommandation



Suite à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort à 7,0 € et notre recommandation reste à Achat.