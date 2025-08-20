 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 995,30
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 14:02

(Actualisé avec futurs sur indices ; JPMorgan Chase, Dayforce, Amazon)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,25% pour le Nasdaq .IXIC :

* INTEL INTC.O - Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, envisage que le gouvernement prenne des participations dans Intel ainsi que dans d'autres entreprises de semi-conducteurs en échange de subventions accordées dans le cadre de la loi CHIPS, qui vise à stimuler la construction d'usines dans tout le pays, ont déclaré deux sources.

* CHEVRON CVX.N - L'Irak a signé un accord de principe avec le producteur pétrolier américain pour le projet Nassiriya, qui comprend quatre blocs d'exploration ainsi que le développement d'autres champs pétrolifères en production, a déclaré mardi le Premier ministre irakien.

* JPMORGAN CHASE JPM.N et le groupe japonais MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306.T sont en pourparlers pour garantir un prêt de 22 milliards de dollars destiné à la construction d'un centre de données au Texas, a rapporté mercredi le Financial Times.

* DAYFORCE DAY.N a annoncé mercredi qu'elle était en pourparlers avancés en vue d'être rachetée par Thoma Bravo pour 70 dollars par action, alors que les sociétés de capital-investissement se tournent vers les logiciels comme moteurs de croissance dans une économie incertaine.

* AMAZON AMZN.O prévoit un changement majeur dans sa gamme de tablettes Fire après des années de plaintes de la part des consommateurs et des développeurs d'applications concernant le système d'exploitation développé en interne par l'entreprise.

* ESTEE LAUDER EL.N a annoncé mercredi des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations de Wall Street, alors que le géant des cosmétiques est confronté à une faiblesse persistante des marchés américain et chinois et à l'incertitude liée aux droits de douane.

Le titre recule de 13,3% en avant-Bourse.

* MCDONALD'S MCD.N et ses franchisés ont convenu de réduire de 15% le prix de huit menus combo populaires et de proposer des offres spéciales à 5 et 8 dollars, a rapporté mercredi le Wall Street Journal.

* LOWE'S LOW.N a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour racheter le distributeur de produits d'aménagement intérieur Foundation Building Materials pour près de 8,8 milliards de dollars, renforçant ainsi son expansion sur le marché des constructeurs professionnels.

Le titre avance de 5% en avant-Bourse.

* TARGET TGT.N a nommé mercredi Michael Fiddelke au poste de directeur général pour succéder à Brian Cornell, tout en déclarant avoir dépassé les attentes pour le premier semestre, citant une reprise de la fréquentation de ses magasins.

Cependant, le titre recule de 8% en avant-Bourse après que le groupe a maintenu ses prévisions annuelles, rabaissées en mai, invoquant la faiblesse de la demande pour les produits largement discrétionnaires qu'elle vend, tels que les vêtements et les articles électroniques.

* KEYSIGHT TECHNOLOGIES KEYS.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice au troisième trimestre, soulignant la forte demande pour ses produits sur ses marchés finaux que sont les communications, l'automobile et les semi-conducteurs.

* JACK HENRY JKHY.O a annoncé mardi une hausse de 26% de son bénéfice au quatrième trimestre, soutenu par une forte demande pour ses offres technologiques bancaires.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AMAZON.COM
228,0100 USD NASDAQ -1,50%
CHEVRON
152,010 USD NYSE -2,16%
DAYFORCE
65,500 USD NYSE -1,62%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 922,27 Pts Index Ex +0,02%
ESTEE LAUDER RG-A
90,000 USD NYSE -0,82%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
INTEL
25,3100 USD NASDAQ +6,97%
JACK HENRY & ASS
160,6300 USD NASDAQ -0,12%
JPMORGAN CHASE
290,700 USD NYSE -0,28%
KEYSIGHT TECHNOL
163,670 USD NYSE -0,46%
LOWE'S COM
256,500 USD NYSE +2,30%
M'BISHI UFJ FINL
13,270 EUR Tradegate +0,56%
M'BISHI UFJ FINL
15,7800 USD OTCBB 0,00%
MCDONALD'S
310,770 USD NYSE +0,71%
NASDAQ Composite
21 314,95 Pts Index Ex -1,46%
Pétrole Brent
66,57 USD Ice Europ +0,94%
Pétrole WTI
62,62 USD Ice Europ +0,48%
S&P 500 INDEX
6 411,37 Pts CBOE -0,59%
TARGET
105,380 USD NYSE +0,40%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / GABRIEL BOUYS )
    Gamescom: l'éditeur Kepler sur orbite avec les succès de "Expedition 33" et "Rematch"
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.08.2025 14:13 

    Editeur atypique dans le jeu vidéo, Kepler Interactive signe deux des plus gros succès de l'année avec "Clair Obscur: Expedition 33" et "Rematch", confortant sa position de financeur de productions indépendantes au budget resserré. Quatre millions d'exemplaires ... Lire la suite

  • Des panneaux à l'extérieur du siège du LSEG
    Wall Street vue dans le rouge avant le symposium à Jackson Hole
    information fournie par Reuters 20.08.2025 14:12 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue dans le rouge mercredi tandis que les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé à mi-séance, alors que les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine et que les marchés attendent ... Lire la suite

  • ( AFP / ADEK BERRY )
    Tassement du chiffre d'affaires du géant chinois Baidu au 2e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.08.2025 14:11 

    Le géant chinois de l'internet Baidu a annoncé mercredi avoir enregistré une légère baisse de son chiffre d'affaires trimestriel, affecté par une baisse persistante des dépenses intérieures alors que son incursion dans l'intelligence artificielle s'accélère. Opérateur ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DAVID DEE DELGADO )
    Estée Lauder en forte perte au 4T due aux coûts de restructuration
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.08.2025 14:10 

    Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder a annoncé mercredi dans un communiqué une lourde perte au quatrième trimestre de son exercice décalé, causée notamment par la mise en oeuvre de son plan de restructuration annoncé en février. Ce plan d'entreprise ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank