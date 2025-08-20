(Actualisé avec futurs sur indices ; JPMorgan Chase, Dayforce, Amazon)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,25% pour le Nasdaq .IXIC :

* INTEL INTC.O - Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, envisage que le gouvernement prenne des participations dans Intel ainsi que dans d'autres entreprises de semi-conducteurs en échange de subventions accordées dans le cadre de la loi CHIPS, qui vise à stimuler la construction d'usines dans tout le pays, ont déclaré deux sources.

* CHEVRON CVX.N - L'Irak a signé un accord de principe avec le producteur pétrolier américain pour le projet Nassiriya, qui comprend quatre blocs d'exploration ainsi que le développement d'autres champs pétrolifères en production, a déclaré mardi le Premier ministre irakien.

* JPMORGAN CHASE JPM.N et le groupe japonais MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306.T sont en pourparlers pour garantir un prêt de 22 milliards de dollars destiné à la construction d'un centre de données au Texas, a rapporté mercredi le Financial Times.

* DAYFORCE DAY.N a annoncé mercredi qu'elle était en pourparlers avancés en vue d'être rachetée par Thoma Bravo pour 70 dollars par action, alors que les sociétés de capital-investissement se tournent vers les logiciels comme moteurs de croissance dans une économie incertaine.

* AMAZON AMZN.O prévoit un changement majeur dans sa gamme de tablettes Fire après des années de plaintes de la part des consommateurs et des développeurs d'applications concernant le système d'exploitation développé en interne par l'entreprise.

* ESTEE LAUDER EL.N a annoncé mercredi des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations de Wall Street, alors que le géant des cosmétiques est confronté à une faiblesse persistante des marchés américain et chinois et à l'incertitude liée aux droits de douane.

Le titre recule de 13,3% en avant-Bourse.

* MCDONALD'S MCD.N et ses franchisés ont convenu de réduire de 15% le prix de huit menus combo populaires et de proposer des offres spéciales à 5 et 8 dollars, a rapporté mercredi le Wall Street Journal.

* LOWE'S LOW.N a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour racheter le distributeur de produits d'aménagement intérieur Foundation Building Materials pour près de 8,8 milliards de dollars, renforçant ainsi son expansion sur le marché des constructeurs professionnels.

Le titre avance de 5% en avant-Bourse.

* TARGET TGT.N a nommé mercredi Michael Fiddelke au poste de directeur général pour succéder à Brian Cornell, tout en déclarant avoir dépassé les attentes pour le premier semestre, citant une reprise de la fréquentation de ses magasins.

Cependant, le titre recule de 8% en avant-Bourse après que le groupe a maintenu ses prévisions annuelles, rabaissées en mai, invoquant la faiblesse de la demande pour les produits largement discrétionnaires qu'elle vend, tels que les vêtements et les articles électroniques.

* KEYSIGHT TECHNOLOGIES KEYS.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice au troisième trimestre, soulignant la forte demande pour ses produits sur ses marchés finaux que sont les communications, l'automobile et les semi-conducteurs.

* JACK HENRY JKHY.O a annoncé mardi une hausse de 26% de son bénéfice au quatrième trimestre, soutenu par une forte demande pour ses offres technologiques bancaires.

