BIO-UV Group : Résultats solides malgré la baisse du CA
information fournie par EuroLand Corporate 19/09/2025 à 09:21

Publication des résultats semestriels 2025


Après la publication d’un CA S1 2025 en baisse de -8% à 20,4 M€, Bio-UV communique des résultats solides au titre du premier semestre. L’EBITDA ressort à 3,5 M€, soit une marge de 17,3% (+30 bps YoY) pour un RN de 1,3 M€ (vs 0,4 M€ au S1 2024). Le désendettement s’est également accéléré grâce à la génération de FCF (1,0 M€ sur le semestre) et au produit de l’augmentation de capital réalisée en début d’année.


Perspectives et estimations


Sur le second semestre, la priorité sera donnée au retour à la croissance organique. Nous maintenons notre estimation de CA 2025e de 39,6 M€, impliquant une croissance annuelle de +0,2% et de +11,3% sur le S2. Côté rentabilité, même si le groupe entend poursuivre l’amélioration de son EBITDA, nous sommes plutôt prudents. Nous attendons toujours un EBITDA de 4,8 M€, soit une marge de 12,1% (-140 bps) pour un RN de 0,9 M€. Le désendettement, lui devrait se poursuivre grâce à la génération de FCF (gearing de 20% attendu à la fin de l’exercice).


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat et maintenons notre objectif de cours de 3,00€.

BIO-UV GRP
1,6900 EUR Euronext Paris +3,55%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 19/09/2025 à 09:21:48.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

