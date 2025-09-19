BIO-UV Group : Résultats solides malgré la baisse du CA

Publication des résultats semestriels 2025
Après la publication d’un CA S1 2025 en baisse de -8% à 20,4 M€, Bio-UV communique des résultats solides au titre du premier semestre. L’EBITDA ressort à 3,5 M€, soit une marge de 17,3% (+30 bps YoY) pour un RN de 1,3 M€ (vs 0,4 M€ au S1 2024). Le désendettement s’est également accéléré grâce à la génération de FCF (1,0 M€ sur le semestre) et au produit de l’augmentation de capital réalisée en début d’année.
Perspectives et estimations
Sur le second semestre, la priorité sera donnée au retour à la croissance organique. Nous maintenons notre estimation de CA 2025e de 39,6 M€, impliquant une croissance annuelle de +0,2% et de +11,3% sur le S2. Côté rentabilité, même si le groupe entend poursuivre l’amélioration de son EBITDA, nous sommes plutôt prudents. Nous attendons toujours un EBITDA de 4,8 M€, soit une marge de 12,1% (-140 bps) pour un RN de 0,9 M€. Le désendettement, lui devrait se poursuivre grâce à la génération de FCF (gearing de 20% attendu à la fin de l’exercice).
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat et maintenons notre objectif de cours de 3,00€.
