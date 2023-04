Bio-UV Group: "Des résultats en progression avec Corelec"

Publication des résultats annuels 2022



Après avoir enregistré un chiffre d’affaires record de 51,3 M€, soit une hausse de +53% (+16% en organique), Bio-UV publie des résultats là aussi historiques suite à l’intégration de Corelec. L’EBITDA du groupe s’établit à 7 M€, soit une marge de 13,7%. Si nous notons, de manière factuelle, le décalage par rapport à la guidance et à nos attentes(-130 bps vs 15% annoncé), dû à plusieurs éléments exceptionnels, nous apprécions la progression absolue des résultats du groupe, qui affiche un EBITDA en hausse de +70% et une marge de +200 bps. Ces chiffres témoignent encore une fois de la capacité de Bio-UV à générer une croissance rentable et de son aptitude à parfaitement intégrer ses acquisitions à travers la contribution positive de Corelec. Sans cette fois la chiffrer, la société annonce une nouvelle ambition de croissance rentable pour 2023, avec une progression du chiffre d’affaires et une marge en hausse.



Perspectives



Bio-UV annonce pour 2023 une nouvelle progression du chiffre d’affaires et une marge d’EBITDA en hausse. Si le S1 2023 promet d’être délicat, notamment sur le maritime (la forte croissance du S1 2022 avait été porté par des décalages de commandes de 2021), le S2 2023 devrait être de meilleure tenue, avec une croissance importante attendue sur l’export terrestre, l’un des moteurs du groupe sur le S2 2022. Du fait du manque important de visibilité sur les premiers mois de l’année, Bio-UV communique pour le moment sur un carnet de commandes au 31 mars de 7,7 M€, dont 6,7 M€ à livrer sur 2023.



Révision des estimations



Il est bien nécessaire de distinguer le manque de visibilité à court terme du positionnement à plus long terme de la société. En ce qui concerne les mois qui arrivent, nous revoyons notre BP à la baisse et adoptons une démarche plus prudente. Nous tablons à présent sur une croissance de +3% sur l’exercice 2023e, faisant ressortir un CA de 52,8 M€. En matière de rentabilité, nous modélisons désormais 14,2% de marge d’EBITDA sur 2023e (+40 bps) et pensons que le groupe est encore assez éloigné du niveau de marge normative qu’il peut espérer. A plus long terme, il nous semble évident que Bio-UV est idéalement positionné, à travers la diversité et la qualité de son offre, pour continuer à capter le potentiel des marchés sur lesquels il évolue ainsi que les nouvelles opportunités de croissance. Celle que constitue la réutilisation de l’eau, dans laquelle la France accuse un net retard du fait de freins réglementaires importants, en est le plus franc exemple: l’Etat vient de donner les premiers contours de son plan Eau, dans lequel Bio-UV pourrait avoir un rôle important à jouer, d’autant que la société dispose déjà de solutions adéquates et éprouvées.



Recommandation



Suite à la mise à jour de notre BP et de notre modèle de valorisation, nous ajustons notre objectif de cours à 6,50€ (vs 7,00 €) et nous maintenons notre recommandation à Achat. Le titre offre un potentiel supérieur à 50% et constitue, selon nous, un « pari » sur l’eau particulièrement attractif à tous points de vue.