BIO-UV GROUP : BIO-UV Group et la Brasserie du Bocq : une collaboration qui élève la qualité de l'eau au service d'une bière d'excellence !

BIO-UV Group, spécialiste européen des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau par UV, ozone, électrolyse de sel et AOP, annonce une nouvelle étape dans sa collaboration avec la Brasserie du Bocq, l'une des plus anciennes brasseries indépendantes de Belgique. Cette dernière a intégré un nouveau système de traitement UV pour sécuriser l'eau osmosée utilisée dans la fabrication de ses bières renommées.

Une expertise au service de l'excellence industrielle

Depuis 2021, BIO-UV Group accompagne la Brasserie du Bocq avec des solutions innovantes et fiables adaptées à ses besoins croissants. Après l'installation de deux réacteurs UV en 2021, la brasserie a renouvelé sa confiance en commandant un troisième système UV cette année. Cette solution répond aux nouvelles exigences de production tout en garantissant une qualité d'eau irréprochable, essentielle à la composition de ses bières.

« Les systèmes délivrés par BIO-UV group ont rapidement fait leur preuve, avec pour résultat une haute qualité de l'eau utilisée dans le processus de fabrication de nos bières. Après une première collaboration avec BIO-UV Group, nous avons été satisfaits des résultats ; il nous apparaît donc comme une évidence de poursuivre notre collaboration avec l'entreprise », explique Xavier Hubert, Responsable Investissement à la Brasserie du Bocq . En 2022, les bières produites avec l'eau traitée par les systèmes UV de BIO-UV Group ont reçu deux distinctions prestigieuses : une médaille de bronze au World Beer Award Belgium et au Brussels Beer Challenge.

Les réacteurs UV de BIO-UV Group, conçus pour l'application industrielle, sont certifiés ACS UV, répondant aux critères de conformité sanitaire pour l'agroalimentaire et offrent de hautes performances avec pour caractéristiques principales :

Des lampes à amalgame basse pression qui apportent une désinfection optimale dans des conditions variées (eaux froides, à température ambiante ou chaude jusqu'à 60°C) pour une consommation d'énergie réduite.

Des réacteurs compacts et une conception verticale ou horizontale pour une intégration facile dans les lignes de production du brasseur.

La surveillance en temps réel des process de production via un capteur UV avec une alarme LED et signalisation par contacts secs.

Groupe BIO-UV : partenaire incontournable des industries alimentaires

« Cette collaboration renouvelée avec Brasserie du Bocq illustre notre engagement à fournir des solutions adaptées aux industries alimentaires les plus exigeantes », explique Maxime Dedeurwaerder, Directeur des ventes Solutions de BIO-UV Group. Grâce à ses technologies de pointe, l'entreprise répond aux normes strictes de qualité et de sécurité européennes, tout en garantissant de hautes performances qui permettent à BIO-UV Group de s'affirmer comme un acteur incontournable du traitement de l'eau sur le marché de la boisson et de l'embouteillage.